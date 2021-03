S vírusmi, vakcínami a ich testovaním majú bohaté skúsenosti! Vedci z Biomedicínskeho centra SAV, ktoré má laboratória v areáli zdravotníckej firmy Imuna v Šarišských Michaľanoch (okres Sabinov), budú testovať ruskú očkovaciu látku Sputnik V na covid na sterilitu. Je to jeden z kritických parametrov jej čistoty a zároveň test, ktorý trvá zo všetkých najdlhšie. Až 14 dní!

V Imune bola vyrobená prvá očkovacia látka tri roky po výstavbe podniku v roku 1956. Kedysi bola Imuna ešte ako štátny podnik pri výrobe vakcín silný hráč. Istý čas patrila k strategickým podnikom, no v roku 2002 odtiaľ bola expedovaná posledná šarža vakcíny na chrípku. Podnik bol daný do konkurzu po neúspešnej privatizácii a odvtedy je v súkromných rukách. Od čias najväčšej slávy Imuny sa však vývoj a spôsob výroby vakcín diametrálne zmenil. Podľa šéfa Biotechnologických laboratórií Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (SAV) v Šarišských Michaľanoch Vladimíra Zelníka sú tie dnešné omnoho bezpečnejšie.

Prečítajte si rozhovor s vedcom V. Zelníkom, v ktorom sa okrem iného dozviete:

Biotechnologické laborátoriá SAV v Šarišských Michaľanoch. Zdroj: Ingrid Timková

Prečo vznikli Biotechnologické laboratóriá SAV v areáli farmaceutického podniku Imuna?

V roku 2010, keď na Slovensku zúrila pandémia chrípky, vzišla idea na vznik centra, ktoré zabezpečí výskumno-vývojovú časť a vakcíny sa budú vyrábať v Imune. Bohužiaľ, akcia bola celá zrušená. Neskôr vznikol nápad, že by sme tu postavili biotechnologické laboratória (BTL). Bola tu vtedy možnosť revitalizovať celý program výroby vakcín na Slovensku. Ale pokračujeme vo výskume aj v iných oblastiach. Najmä čo sa týka biologických liekov. S IMUNA Pharm sme mali blízke vzťahy okrem iného aj v expertízach na prípravu a charakterizáciu biofaramceutík.

Aké má vaše centrum v Š. Michaľanoch časti?

Celé pôvodný projekt Centra výskumu a vývoja biologicky aktívnych látok zahrňoval laboratóriá, ktoré sú rozdelené pre separátne časti pre výskum a vývoj biofarmaceutík. Tými sú napríklad rastové faktory alebo protilátky. Napríklad aj na COVID sa používajú ako liečivo protilátky, ktoré sú získavané od pacientov, alebo sú pripravené inými technológiami, ktoré je možné použiť u COVID pacientov. Liečba protilátkami je napríklad je veľmi rozšírená u onkologických pacientov. Druhá časť BTL má vírusové zameranie, na vakcíny. No a potom tu ešte máme bakteriologickú jednotku, momentálne zameranú na bakteriofágy, ktoré sa môžu používať na liečbu bakteriálnych infekcií. Máme aj priestory pripravené na plnenie liečiv. Vedeli by sme v našich čistých priestoroch pripraviť cca 1000 ampuliek za dve hodiny, čo je postačujúce na menšie šarže prípravku. Takými sú napríklad testovacie šarže vyvíjaného liekového prípravku, pre ktoré nie sú potrebné veľké objemy. A nakoniec v našich Analytických laboratóriách, ktoré sú súčasťou BTL, testujeme vakcíny či iné liečivá.

A pre koho to robíte?

Našim hlavným zmluvným partnerom je Imuna. Ale okrem iných aj Národný ústav detských chorôb, ktorý sa na nás obracia pri testovaní svojich vlastných liečiv. A teraz prichádzajú so záujmom o spoluprácu aj výrobcovia dezinfekčných prípravkov, ktorí majú záujem o to, aby sme im ich výrobky otestovali. Našou hlavnou úlohou je testovanie, vedeli by sme však pomôcť aj pri testovaní a výrobe vakcín, aj na koronavírus.