Deti majú prázdniny a ich rodičia dovolenky. Keďže Slováci nechcú dovolenkovať pre obavy z pandémie koronavírusu v zahraničí, jazdia po Slovensku. Tento týždeň panujú horúčavy, takže mnohí sa vybrali na kúpaliská a do akvaparkov.

A podľa našich skúseností, aj podľa fotografií na sociálnych sieťach, vzali našinci kúpaliská útokom. Dlhočizné rady pred pokladňou, plné bazény, ľudia tesne jeden vedľa druhého - tak to aj včera vyzeralo zväčša pri vode.

Ľudia si napríklad aj pred vchodom do akvaparku v Dunajskej Strede vystáli poriadne dlhú radu! Budete šokovaní, koľkí čakali na vstup, aby sa mohli osviežiť v bazénoch. Očividne im riziko nákazy ochorením Covid-19 neprekáža.

Situáciu pred aquaparkom v Dunajskej Strede si môžete pozrieť vo videu.

Podobná situácia vladne i na horách. Jeden z návštevníkov zverejnil na sociálnej sieti fotografiu tlačenice turistov, ktorí čakali na lanovku. Podľa domácich sa takáto situácia opakuje v Tatrách denne.

"Nie je to už len počas víkendov, ale teraz to tu máme stále. Najhoršie na tom je, že turisti sú bezohľadní a nenosia rúška a je potrebné ich pri vstupe do interiéru na to upozorňovať. Niektorí sa rozčúlia, prečo im nedáme pokoj," povedala nám brigádnička Katka z potravín zo Starého Smokovca.

