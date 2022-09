Riaditeľ Úradu KSK Boris Bilčak už dlhodobo provokuje rodičov detí z MŠ Hrnčiarska tým, že takmer denne vozí na služobnom aute do zariadenia svoje dieťa. "Vozidlo platené z našich daní používa tak, akoby bolo jeho vlastné. V minulosti, keď bol právnikom úradu v Starom Meste chodil peši alebo MHD, teraz sa z neho stal veľký papaláš, mal by sa hanbiť," netajila rozhorčenie Staromešťanka, ktorá si pre citlivosť témy, želá ostať v anonymite.

Sfúkne to jednou cestou?!

Župa nezatĺkala, ale zdôvodnenie takéhoto konania je v ich podaní mimoriadne zvláštne.

"V prípade spomínaných odvozov dieťaťa do škôlky nevzniká absolútne žiadna škoda ani náklad na rozpočet, nakoľko zariadenie sa nachádza cestou pána riaditeľa do práce. K takémuto prípadu už niekoľko mesiacov nedošlo a ani nebude do budúcna dochádzať. Nikdy pre to nebol osobitne povolaný šofér z úradu, ktorý musel mimoriadne merať cestu len pre tento účel. Na druhej strane riaditeľ mnohokrát používa svoje súkromné vozidlo aj na pracovné cesty napr. do Bratislavy a nikdy si nedal preplatiť tieto náklady, na čo má nárok zo Zákonníka práce," znie vyjadrenie župy.

Mimovládke sa to nepozdáva

Riaditeľ Transparency International Slovensko Michal Piško to však nevidí tak jednoducho, ako si to predstavuje župa. "Takýto postup je v prípade nevyhnutnosti možné ošetriť tak, aby predstavitelia župy nemuseli čeliť podozreniam zo zneužívania verejných zdrojov. A to napríklad uzatvorením zmluvy alebo dohody o používaní služobného vozidla na súkromné účely, pričom by náklady na to mali byť zrážané zo mzdy riaditeľa úradu. Podobné zmluvy sa bežne uzatvárajú v privátnom, ale aj vo verejnom sektore," vysvetľuje šéf TIS.

Čítajte TU o papalášskom návrate Bilčaka z dovolenky! Zahlasujte v našej ankete >>>