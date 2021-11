Juraj Goga začínal ako tanečník v Ukrajinskom súbore piesní a tancov v rodných Medzilaborciach v roku 1953, odkiaľ prešiel do Bratislavy do SĽUK-u a neskôr do Vojenského umeleckého súboru. "Vďaka svojej vybrúsenej technike roku 1958 opustil folklórny tanec a stal sa členom baletu Štátneho divadla Košice. Neskôr sa prepracoval na post sólistu baletu Státního divadla Oldřicha Stibora v Olomouci, v rokoch 1964 až 1971 pokračoval v sólovej kariére opäť v balete v Košiciach," tak si zaspomínali na Gogu v Štátnom divadle v Košiciach s dodatkom, že ako vyhranený tanečník predovšetkým charakterových postáv klasickej baletnej literatúry si naďalej rozvíjal nielen výrazovú škálu, ale aj techniku. "Preto celkom prirodzene na sklonku tanečnej kariéry prijal post pedagóga a choreografa Podduklianskeho ľudového umeleckého súboru v Prešove. V roku 1983 sa tretí raz vrátil do Košíc a ujal sa funkcie umeleckého šéfa a choreografa. V roku 1996 odišiel do dôchodku."

V jednom z rozhovorov Juraj Goga (3. 3. 1935 - 13. 11. 2021) povedal: "Hoci som sa vyučil za krajčíra, učaroval mi v roku 1953 tanec. Neviem vysvetliť, prečo mňa, obyčajného rusínskeho chlapca z východu, očaril práve tento žáner, ale bolo to niečo také silné, čomu som nedokázal odolať," vyznal sa pred mnohými rokmi.

V zdravici k jeho osemdesiatke mu kolegovia z PUĽS-u okrem iného povedali: "Hovorí sa, že režisér umiera prvou premiérou a ďalej žije už len v hercovi. Potom by sme azda mohli tvrdiť, že choreograf žije cez tanečníkov, ktorí odovzdávajú jeho posolstvo vložené do tanca ďalej divákom. Ak by to tak bolo, Juraj Goga by žil auda navždy! Pretože počet tancov, ktoré tento choreograf a zároveň skvelý tanečník naskúšal a vytvoril, sa zrejme ani nedá odhadnúť....!"