Riaditeľ Správy Národného parku Slovenský raj Tomáš Dražil je presvedčený, že záujem turistov podnietilo aj to, že majú na území národného parku veľmi hustú sieť turistických chodníkov. "Práve vďaka tomu, problém, nazvem to sociálneho diskomfortu, nemáme. Je pravda, že iná situácia je v roklinách. V Suchej Belej počas pekných dní, v čase vrcholiacej letnej sezóny, prídu turisti k Misovým vodopádom a tam sa "zaseknú". Na rebríky čakajú hodinu a niekedy aj viac," hovorí Tomáš Dražil.

Selfie, video, prenos...

Dôvody veľmi dobre pozná. "Zápchy a zdržanie spôsobujú najmä milovníci selfie. Aj preto apelujem na turistov, keď vidia, že sa vytvára rad, aby si nerobili selfičká a videá. Ak už naozaj nevedia bez toho byť, nech si cvaknú maximálne jeden záber a pokračujú ďalej!"

Najnavštevovanejšou roklinou Slovenského raja je aj toto leto roklina Suchá Belá. Zdroj: Peter Ličák

Spachtoši nemajú šancu

Šéf správy parku ďalej radí, ako sa vyhnúť zápcham. "Odporúčam privstať si, a na túru ísť okolo šiestej, prípadne siedmej, ôsmej a tak sa vyhnuť návalu v roklinách. Zápchy trvávajú väčšinou od desiatej do jednej. Vybrať sa do roklín popoludní určite neodporúčam menej zdatným turistom a rodinám s deťmi. Mnohí si neuvedomujú, že túry trvajú 4 - 5 hodín. Občas mám pocit, akoby ľudia zabudli na to, že sa potrebujú aj vrátiť. Preto je naozaj zarážajúce, keď naši chlapci stretnú zaspatého turistu a ten im o štvrtej popoludní zahlási, že ide na túru! Chlapci z horskej služby potom "zbierajú" týchto oneskorencov po celom Slovenskom raji a odprevádzajú ich domov," nešetrí kritikou. Dodáva, že v prípade veľkého množstva turistov v Suchej Belej, stačí sa vybrať na iné pekné miesto, kde nie je nával, napríklad na Kláštorisko, do Prielomu Hornádu a iných lokalít.

Korona poznačila návštevnosť

"Musím povedať že táto letná sezóna je veľmi nerovnomerná. Vplyv koronakrízy je veľký. V máji a júni sme u nás zaznamenali obrovský prepad návštevnosti. Júl a august boli lepšie, situácia sa stabilizovala aj vďaka peknému počasiu. Ľudia sú naozaj všade. Odporúčam rozložiť si dovolenku aj na september, kedy je v Slovenskom raji nádherne. Vtedy je tu oveľa pokojnejšie a vďaka jesenným farbám sú výhľady oveľa krajšie a čakanie na rebríky určite nehrozí," láka turistov na mimosezónnu návštevu.

Slovensky raj - Ferrata Kyseľ. Zdroj: M. Kalina

Prim hrajú domáci

Tomáš Dražil vie, že minuloročnú rekordnú návštevnosť nedoženú, ale nesťažuje sa. "Vlani v júni navštívilo Suchú Belú 15-tisíc ľudí, tento rok necelých 5- tisíc. Ferrata Kyseľ si udržiava dennú návštevnosť asi 150 ľudí, hoci aj tu cítime pokles. Čo sa týka skladby návštevníkov podľa národnosti, dominujú Slováci, Česi a Poliaci," vraví. "O turistoch z exotickejšich krajín tento rok nechýrujeme. Neprišli ani hostia z Izraela, ktorých sme tu mali vždy požehnane. Som presvedčený, že cestu z "ďalekého sveta" k nám skomplikovali obmedzenia kvôli korone, ale aj výpadky letov."

Tomašovský výhľad. Zdroj: Peter Olekšák.

Vlaňajší rekord nezdolajú

Riaditeľ správy parku vie, že stratu nedoženú, ani keby bol september mimoriadne pekný a priaznivý. "Nebude sa to dať, keďže uplynulý rok navštívilo Slovenský raj 700-tisíc ľudí. Lákajú ich k nám nielen nádherné miesta, ale aj novinky. Máme najhustejšiu sieť cyklochodníkov a každý rok pribúdajú ďalšie - v roku 2018 to bolo 50 kilometrov. Máme nový návštevný poriadok, trasy pre jazdu na koni. Zakladáme si na tom, že je to hlavne o turistike a spoznávaní panenskej autentickej prírody, či už z konského sedla alebo z bicykla. Nie som zástancom atrakcií v štýle lunaparkov," zdôrazňuje Tomáš Dražil.

Dovolenka u "konkurencie"

Stihol však pochváliť disciplinovanosť turistov. "S čistotou a odpadkami je to lepšie ako po iné roky, hoci sa nájdu aj neporiadni turisti. Po a pred sezónou spolu s dobrovoľníkmi a skautmi každý rok upratujeme to, čo tam nechali," uzavrel Dražil, ktorý prežil tohtoročnú dovolenku v Banskej Štiavnici.

