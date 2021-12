Mnohí boli presvedčení, že podľahol covidu. Ako sa však malo ukázať, za náhlou smrťou Jozefa Buriana bol nešťastný úraz.

Osudný pád

„Počas dovolenky na Sicílii sa pošmykol a spadol. Pád bol taký nešťastný, že si udrel hlavu a upadol do bezvedomia. Previezli ho do nemocnice v Palerme na oddelenie jednotky intenzívnej starostlivosti, kde ho domáci lekári operovali, ale, žiaľ, neprinieslo to zvrat v liečení,“ prezradil blízky priateľ nebohého politika.

Smutné povinnosti

„Podľa toho, čo sme sa dozvedeli, bol po páde veľmi dlho v kóme, z ktorej sa však už neprebral a na Štedrý deň zomrel. Pritom ešte pred pár mesiacmi sme sa videli, v septembri sme sa stretli na jeho šesťdesiatke. Vo sne by mi nenapadlo, že ho vidím živého naposledy. Hrozné, čo sa stalo. Nemôžem uveriť, že sa to prihodilo akurát jemu. Bol to veľmi dobrý človek, takú smrť si naozaj nezaslúžil,“ doplnil priateľ so slovami, že rodina teraz rieši prevoz jeho ostatkov z Talianska na Slovensko. „Vôbec to nie je jednoduché, lebo musia čakať na výsledky pitvy. Pre sviatky aj covidové opatrenia to môže trvať aj mesiac, ak nie viac,“ dodal.

K úmrtiu sa vyjadrili aj predstavitelia strany Smer-SD. „V takýchto chvíľach sa slová hľadajú len veľmi ťažko, preto si každý aspoň tichou spomienkou uctíme Jožkovu pamiatku,“ uverejnili v oficiálnom parte.

Kto bol Jozef Burian

Vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Košiciach odbor automatizované systémy riadenia.

Do roku 1992 pracoval v Hutných stavbách Košice, následne do roku 2002 pôsobil vo vrcholovom manažmente viacerých spoločností. V rokoch 2002 až 2020 bol poslancom NR SR, zároveň bol okresným predsedom strany Smer v Košiciach. V posledných parlamentných voľbách už za Smer nekandidoval.

