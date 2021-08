Našťastie sila tornáda nebola taká hrozivá a ničivá ako na Morave, ale ľudia na sociálnej sieti neskrývali obavy a strach.

Najviac sú postihnuté obce Skrabské a Petkovce, kde silný vietor, leják a "lievik" lámali stromy a strhávali strechy.

Na mieste momentálne zasahujú hasiči. „Nahlásené bolo poškodenie štyroch rodinných domov, ktorým zobralo strechu. Polámané sú stromy, strhané je elektrické vedenie. Cestná komunikácia je neprejazdná,“ povedala pre TASR operačná dôstojníčka Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove.

Starosta obce Pavol Hybala takto dramaticky popísal zruba dvojminutové dianie u nich: „Bolo vidno, ako sa točí vír a všetko dvíha hore. Plechy zo striech odnieslo možno 100 metrov. Prešlo to len spodnou časťou obce. Trvalo to možno minútu, ale demolovalo to všetko, je tu spúšť." Hybala poznamenal, že podľa jeho vedomostí k zraneniam osôb nedošlo. Nevedel spresniť kde všade došlo k škodám, keďže obec ešte nestihol prejsť. Zatiaľ vie o štyroch domoch, z ktorých strhlo strechu úplne, ďalšie tri sú poškodené.

