To je AKČNÝ POLITIK! Po utajenej SVADBE s kolegyňou veľké víťazstvo: A ide do toho riadne ostro

Pred dvomi rokmi to zďaleka nevyzeralo na šťastný a spokojný život! Keď MIlan Majerský vyhral voľby a stal sa predsedom Prešovského samosprávneho kraja, manželka Marcela stála po jeho boku a tešila sa s ním z víťazstva. Lenže o pár mesiacov, v apríli 2018, sa prevalilo, že od manžela odišla za iným mužom. Majerský ostal sám s dospievajúcimi deťmi.

Je pravda, že ich vzťah bol ukážkový a deti otca vždy podržali, lenže človeku láska chýba. “Každý z nás potrebuje byť niekým milovaný, je to prirodzené, nie je dobré, aby bol človek sám. Ak do môjho života vstúpi niekto iný, verím, že to bude požehnanie tak pre mňa, ako aj pre mojich blízkych,"povedal nám pred 7 mesiacmi.

Prisahali si vernosť až za hrob. Zdroj: archív M. M.

Majerský našiel lásku u kolegyne z KDH Miriam Lexmann. Aby si ju mohol zobrať v kostole, keďže sú obaja veriaci, nechal predchádzajúce manželstvo vyhlásiť cirkvou za neplatné, anulované. Potom mu už nič nebránilo, aby si minulý víkend v bratislavskom Kostole na Kalvárii sľúbili s Miriam, ktorá bola dovtedy slobodná, vernosť.

Nová žena, nový dom

Novomanželov spája okrem záľuby v politike najmä hlboká viera. Zasnúby ohlásili iba v júli a po mesiaci zložili manželský sľub. “Nič v živote sa nedeje náhodne. Aj naše čakanie na šťastie určite malo zmysel a som vďačná, že nám bolo dopriate,” vyjadrila sa Lexmann, ktorá je považovaná za odborníčku na medzinárodnú politiku.

Majerský má trvalý pobyt v Levoči, kde býva s dcérou Rút (18) a synom Filipom (17). Po svadbe však plánuje nové bývanie. "Zaobstarali sme si pozemok v obci pri Poprade, blízko diaľnice, chceme si tam postaviť dom," prezradil.

Chceme ísť do parlamentu!

No a tento víkend sa mu splnil aj politický sen. Stranícky snem ho jednoznačne zvolil za šéfa Kresťansko-demokratického hnutia (KDH). Až 287 z 326 prítomných delegátov mu dalo hlas.

Na snímke novozvolený predseda KDH Milan Majerský počas tlačovej konferencie v Ružomberku 22. augusta. Zdroj: TASR/Miroslava Mlynárová

Majerský má smelé plány: chce sa zamerať na regióny a vrátiť stranu do Národnej rady. „Chceme tu byť pre všetkých obyvateľov Slovenska. Chceme, aby KDH bolo stranou odborníkov, chceme zvládnuť najbližšie výzvy, či už sú to regionálne alebo komunálne voľby. A, samozrejme, chceme stranu spoločne pripraviť na najbližšie parlamentné voľby,“ vyhlásil po zvolení.

Milan Majerský je jedným z najslušnejších politikov u nás. V rokoch 2014 až 2017 bol primátorom Levoče. Prešovským županom sa stal ako primátor Levoče v roku 2017.

Jeho veľkým koníčkom je basketbal. Je bývalým extraligovým hráčom a ešte nedávno hrával druhú ligu za Levoču.