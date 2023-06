Príležitosť zavítať do Bešeňovej si nenechali ujsť viaceré zaujímavé osobnosti kultúrneho a spoločenského života. Symbolickým rozseknutím reťaze so zámkou v Bešeňovej otvorili sauny a wellness. Slávnostného aktu a valašky sa ujali herci Marek Majeský, Karol Tóth a operný a muzikálový spevák Marián Vojtko.

Do sezóny popriali všetkým dobré počasie a veľa veľa príjemných zážitkov a relaxu pri vode. "S tou valaškou som si dnes pripomenul mladícke časy, keď som chodil ešte do folklórneho súboru,“ prezradil s úsmevom Vojtko. Bodku za otvorením sáun dala obrovskou guľou ľadovej triešte používanej pri saunových rituáloch herečka Jana Majeská, ktorá prezradila rodinný recept na naj dovolenku. „Najlepšie si oddýchnem, keď má každý o zábavu postarané. Aj deti, aj dospelí. Pretože, ak sú spokojné deti, tak sú spokojní aj rodičia. Ak sa deti majú kde vyblázniť, tak my si vieme oddýchnuť napríklad pri dobrej knihe. Jednoducho, dobrá dovolenka je taká, na ktorej sa nikto nestihne nudiť, aby bolo všetkým dobre,“ vysvetlila Jana.

Mastri v saunových rituáloch

Krátko po rozseknutí reťaze hostí „prepadli“ Liptovskí zbojníci, ktorí ich uniesli do sáun a odštartovali tak sezónu wellness a saunových rituálov. Medzi hosťami nechýbal okrem domácich sauna masterov ani majster sveta v saunových rituáloch Maciek Piczura z Poľska - tentoraz prestrojený za Jánošíka.

Na letnú turistickú sezónu 2023 pozerajú na Liptove s optimizmom. „Očakávame veľký záujem klientov, čo potvrdzujú predaje našich hotelových kapacít. Ten záujem je oproti predchádzajúcemu roku a možno aj tým historickým lepší, čo je dôkazom toho, že klienti majú záujem o domácu dovolenku, z čoho sa tešíme,“ vysvetlil riaditeľ vodných parkov Bešeňová a Tatralandia Róbert Šmitala.

Ktorá klientela miluje Liptov?

Očakávaný rebríček návštevníkov v oboch vodných parkoch podľa slov Šmitala naďalej vedú Slováci, zaujímavý je boj o druhú najpočetnejšiu klientelu. „Kým Bešeňovú si po Slovákoch najviac obľúbili Česi a na treťom mieste sú Poliaci, v Tatralandii sú hneď za Slovákmi Poliaci a na treťom Česi,“ doplnil šéf vodných parkov. „Ja by som do leta odporúčal dovolenkárom, aby sa šli okúpať do všetkých termálnych kúpalísk na Slovensku. Je to úžasné bohatstvo, ktoré tu máme a čo je dôležité, fungujú bez ohľadu na počasie, takže príjemná dovolenka a parádne zážitky bez toho, aby sme museli cestovať za hranice,“ poprial dovolenkárom ďalší hosť openingu v Bešeňovej, rýchlostný lyžiar Michal Bekeš, ktorý bol spolu s ďalšími športovcami a hercami hosťom vysielania súkromnej televízie priamo z vodného parku.

Osvieženie umeleckej duše

Spoločenskou udalosťou spojenou s otvorením sezóny bola aj vernisáž umelkyne Gordany Glass. Vernisáže sa zúčastnili aj lyžiarky Petra Vlhová a Martina Dubovská, ktoré spolu s kurátorkou výstavy Ľubicou Skusilovou autorke symbolicky popriali veľa inšpirácie pri tvorbe trofejí pre najlepšie lyžiarky pretekov Svetového pohára v Jasnej, ktoré sa budú konať už v januári 2024.

Ikonické predstavenie

Symbolickú bodku za otvorením sezóny v Bešeňovej dalo vypredané predstavenie Na skle maľované v réžii Jána Ďurovčíka, ktoré sa odohralo na scéne postavenej priamo v areáli vodného parku. Už v predvečer otvorenia sezóny sa vo vodnom parku konala aukcia umeleckých diel a rarity v podobe automobilu Cadillac Escallade, ktorý bol dlhé roky súčasťou výzdoby tatranskej reštaurácie Humno. Cadillac, v ktorom sa počas zastávky svojho turné v Prahe vozila Madonna, štartoval na sume 1. euro a napokon si ho vydražil záujemca za 2800 eur, ktoré ostanú vo Vysokých Tatrách a prispejú k oprave historickej budovy lanovky v medzistanici Štart v Tatranskej Lomnici.

