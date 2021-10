Štvornásobný počet turistov začal navštevovať počas pandémie koronavírusu región pod Duklou. Iba do Údolia smrti tam zavítalo 40-tisíc turistov. “To bolo niečo neuveriteľné. Veľmi sa z toho tešíme,“ uviedol starosta z obce Kružľová v Údolí smrť Adrián Gužo. Nerád počúval kritiku na stav zanedbanej vojenskej techniky. Preto sa v spolupráci s ministerstvom obrany pustil do renovácie tankov. “Sme tu partia nadšencov. Doteraz sa robil náter na náter, ale keď ten spodný popraskal, nevyzeralo to dobre. Teraz sme našli firmu, ktorá všetky diely opieskovala. Nasledoval základný náter a potom nástrek vrchnou farbou,“ vysvetlil spôsob opravy Gužo.

Renovácia prebiehala pod gesciou kurátorov a kustódov Vojenského historického ústavu (VHÚ) . “Ide o unikát v rámci strednej Európy. Nikde nie je toľko tankov ako tu,“ povedal o múzejných exponátoch v spomínanom území šéf VHÚ Miloslav Čaplovič. Dovedna stála renovácia ôsmich tankov T 34 v našom katastri12-tisíc eur. V malej obci je to najviac takejto techniky na Slovensku. V mikroregióne, ktorý tvorí deväť obcí, je spolu 18 tankov.

Bojové stroje najprv opieskovali, následne natreli základnou farbou a nakoniec nastriekali vrchnou farbou. Tanky museli renovovať na mieste. Zdroj: Ingrid Timková

Členovia mikroregiónu Údolia smrti robia všetko pre to, aby do regiónu pritiahli čo najviac turistov. Nedávno sa postarali o inštaláciu obrovského nápisu zapísané aj do knihy rekordov Údolie smrti na miestach, kde prebiehali najťažšie boje. Postavili nocovňu pre turistov, ktorú využívajú aj tí, ktorí sa vydali po trase cesty SNP. Vyspať sa v nej môže až 8 ľudí. A z čoho zostali niektorí turisti nadšení, lebo to vyskúšali po prvý raz? Čítajte v popise fotky v GALÉRII tu.

Nedávno Kružlovčania zaobstarali aj pojazdnú predajňu suvenírov. “Osvedčilo sa nám to veľmi. Turisti si radi odnesú odtiaľ magnetku či tank ako kľúčenku,“ dodal. Chystajú výstavbu rozhľadne v tvare repliky vojenského náboja československej pušky Vz24. Aby turisti, ktorí tu už boli, k nám zavítali opäť. Majú množstvo nápadov a plánov.

Replika tanku - suvenír vo forme kľúčenky. Taký istý dostal od starostu Kružlovej Adriána Guža minister obrany Jaroslav Naď. Zdroj: Ingrid Timková

O Údolí smrti - zem vojnových hrdinov

Ráno 25. októbra 1944 po osemdesiat minútovej delostreleckej paľbe sovietska 305. strelecká divízia podporovaná tankami 12. gardovej tankovej brigády vyrazila do útoku v Nižnej Pisanej smerom na Kapišovú. V tankovej bitke o Nižnú Pisanú zničili sovietski tankisti de nepriateľské útočné delá i mínometnú batériu a ukoristili päť tankov. V tankových bojoch v katastri obce Kružlová utrpeli sovietski tankisti veľké straty. zničených tam bolo 28 tankov 12. tankovej brigády, medzi ktorými boli tanky T-34 a ťažké IS-2. Dobytím výšin obšár 25. novembra 1944 sa boje v Karpatsko-duklianskej operácii skončili. Straty, ktoré v týchto bojoch utrpeli československí vojaci boli bolestné, čo predstavovalo 1100 padlých, okolo 4300 ranených a tisíc nezvestných. Červená armáda mala cez 19-tisíc padlých a viac ako 60-tisíc ranených. Nemecké vojská mali vyradených viac ako 52-tisíc bojovníkov.

(zdroj: historik Jozef Rodák)

