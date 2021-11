Vysoké Tatry budú v covid semafore od pondelka svietiť na čierno! Okres Poprad totiž hygienici zaradili do najprísnejšieho tretieho stupňa ohrozenia. Hotelieri a gastroprevádzky zatvárajú. A to je pre nich už klinec do rakvy covidom zničeného podnikania!

Opatrenia a podmienky pre okresy v čiernej farbe covid automatu sú najprísnejšie. Znamená to, že v interiéri sa musí nosiť respirátor, vonka rúško, zakázané sú fitká, akvaparky, kúpele, ubytovacie zariadenia a reštaurácie môžu fungovať iba cez okienkový predaj. Preto sa hotelieri a majitelia reštaurácií rozhodli zatvoriť. Za takýchto podmienok sa im totiž neoplatí platiť personál. K podobnému kroku pristupujú aj v popradskom Aquacity. "Budeme čakať na to, ako sa vyvinie situácia, keďže hradní páni sa vyjadrili, že sa budú zaoberať otázkou čiernej farby na covid automate a služieb pre zaočkovaných," uviedla hovorkyňa akvaparku Lucia Blašková. Dodala, že už rok upozorňujú na to, že pre zaočkovaných by služby v cestovnom ruchu nemali byť obmedzované. "Zimná sezóna lepšie na tom, čo sa týka epidémie, nebude. Preto treba hľadať riešenie. Na Slovensku je vyše 2-miliónov ľudí, ktorí chcú cestovať a žiť. My sme pripravení im tieto pôžitky poskytnúť," dodala.

Tatranci vnímajú situáciu už ako likvidačnú. "Už vlani v jeseni sme hovorili o tom, že systém treba nastaviť tak, aby očkovaní mohli mať istú slobodu. Ľuďom sa vravelo, že po vakcinácii budú mať výhody a zrazu tak nie je. V ostatných častiach Európy sú zaočkovaní zvýhodňovaní, u nás nie. A to teda nie je motivácia pre nerozhodnutých, aby sa dali zaočkovať," vysvetľovala L. Blašková.

Vo Vysokých Tatrách je vyše 300 hotelov a ubytovacích zariadení, takmer všetci zatvárajú. Netušia, na ako dlho. "Pobyty, ktoré nám dobiehajú do pondelka prvého novembra necháme, ale ostatné rezervácie sme už zrušili. Stravu môžeme podávať iba cez okienko, čo pre nás nie je prijateľné. Takže ďalej ho nemôžeme prevádzkovať," skonštatovala vedúca hotela Morava Iveta Šestáková. Zrušiť museli pobyt dvom 60-členným skupinám. "Žijeme zo dňa na deň. Nevieme, ako budeme fungovať počas Vianoc, Silvestra. Ľudia sú opatrní, nikto si nevie urobiť rezerváciu, lebo nevieme, či budeme mať otvorené. Situácia je veľmi zlá," doplnila s tým, že by im veľmi pomohlo, keby mohli prijať aspoň zaočkovanú klientelu.

Lanovky môžu v čiernom okrese fungovať pre zaočkovaných, ale využitá môže byť ich kapacita iba na 25-percent. "V zmysle tohto opatrenia ich budeme prevádzkovať," uviedol hovorca najväčšieho prevádzkovateľa vlekov a ubytovacích zariadení v Tatrách Marián Galajda. Klientom v hoteloch umožnili preložiť termín ubytovania na iný dátum alebo do hotelov v okrese Liptovský Mikuláš. Ďalšou možnosťou je vrátenie zálohy.

Čierne okresy podľa covid automatu od 1. novembra:

Bardejov, Čadca, Humenné, Kysucké Nové Mesto, Levoča, Lučenec, Martin, Medzilaborce, Michalovce, Námestovo, Poltár, Poprad, Rimavská Sobota, Ružomberok, Sabinov, Snina, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Topoľčany, Tvrdošín, Vranov nad Topľou.

