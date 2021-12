Hotelier a renomovaný odborník v gastronómii Jozef Bendžala nešetril kritikou: "Ja neviem, kde to žijeme. Sme malá krajina a namiesto, aby sme sa poučili a brali inšpiráciu napríklad aj od susedov, prijímame nelogické a nekoncepčné rozhodnutia. Neviem, či vôbec žijeme v Európskej únii, lebo robíme niečo úplne iné ako v okolitých krajinách. Nie je to dobre. Ak budeme takto obmedzovať návštevníkov, ujdú nám tam, kde dostanú všetko. My hotelieri chceme normálny začiatok zimnej sezóny so všetkým, čo k nej patrí a gastro je jej súčasťou. Prísľuby sú také, že od 25. 12. by sme mali fungovať v režime OP tak, že 75 percent hotela môže byť obsadených. Pribudnú aj gastro služby i wellness. Silvester chystáme, ale len pobyty, žiadny program ani oslavy neplánujeme. Som rád, že sa konečne niečo pohne. Osem mesiacov sme boli zatvorení napriek tomu, že by sme mohli kedykoľvek otvoriť, keďže sme pripravení zo všetkých stránok, aj personálne. V prvej vlne nám odišli dvaja zamestnanci, ale v tejto nikto. V piatok som vyplatil mzdy všetkým v celkovej výške 190 400 eur a za toto dostanem možno 30-tisíc..." Jozef Bendžala nie je zástancom protestného otvorenia podnikov napriek zákazu. "Nemám rád anarchiu, je potrebné sa dohodnúť, ináč to nepovedie k ničomu."