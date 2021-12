Odpísaní, či ako chudobní príbuzní, sa cítia majitelia menších prevádzok u nás v porovnaní s tým, ako to funguje v okolitých krajinách, najmä v Poľsku a Česku. Rovnako je to úbohé s finančnou kompenzáciou strát od štátu. Mnohí podnikatelia aj ich zaočkovaní klienti nechápu, prečo vakcína nebola pre nich priepustkou „na slobodu“, ako o tom naši vládni predstavitelia neustále hovoria. Cítia sa preto sklamaní a podvedení.

Spolumajiteľky kozmetického salóna Adoreé beauty štúdio v Košiciach Andrea Tatarková (50) a Adriana Šimková (35) obnovujú prevádzku od piatka 10. 12. na základe uvoľnenia opatrení v režime OP.

Prvotná je selekcia

„Už pri objednávaní na to upozorňujeme klientov. Do poznámky hneď uvádzame do ktorej skupiny zákazník patrí s tým, že v piatok pred vstupom do štúdia skontrolujeme platnosť a pravosť potvrdení o zaočkovaní alebo prekonaní ochorenia COVID–19. Bez potrebných dokladov služby neposkytneme,“ vysvetľuje Tatarková. Priznáva, že mnohých klientov museli odmietnuť hneď pri objednávaní, keďže nespadajú do žiadnej zo skupín. „Boli ochotní sa otestovať a priniesť o tom potvrdenie, ale, bohužiaľ, rozhodnutie vlády to neumožňuje."

Boja sa straty

Obávajú sa toho, aby pre "kategorizáciu" klientov neboli v konečnom dôsledku náklady na prevádzku vyššie ako ich príjmy. „Je to ťažké z viacerých hľadísk. Nielen preto, že počas zatvorenia, tvoríme stratu, ale aj preto, že mnohí zamestnanci odišli tam, kde majú väčšiu istotu. Nemohli sme si dovoliť udržať ich za každú cenu, keďže nebolo z čoho," neskrýva sklamanie. Výnimku urobili len v prípade pracovníka, ktorý robí u nich na skrátený úväzok.

