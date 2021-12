Prvá tohtosezónna lyžovačka na Štrbskom Plese bude na troch zjazdovkách.

Lyžovačka, sánkovanie i prehliadka dómu

„V sobotu otvárame zjazdovky Interski, Junior a Turistická. Ďalšie zjazdovky zasnežujeme. V prevádzke budú vleky a sedačková lanovka Mostíky. Do strediska bude premávať bezplatný skibus z centrálneho parkoviska. V Tatranskej Lomnici pripravujeme otvorenie prvých zjazdoviek o týždeň, teda 18. decembra,“ informoval Dušan Slavkovský, riaditeľ horského strediska Vysoké Tatry. Od 11. decembra si v Tatrách prídu na svoje aj sánkari, pretože okrem pozemnej lanovky na Hrebienok bude v prevádzke aj 2,5 km sánkarská dráha z Hrebienka do Starého Smokovca. V rovnakom režime ako lanovky (OP) a so zníženou kapacitou bude v prevádzke aj Tatranský ľadový dóm inšpirovaný tento rok témou putovania a Katedrálou v Santiagu de Compostella.

Parkovanie so zľavou

Novinkou v ponuke horského strediska je štýlový Apartmánový dom Horec nachádzajúci sa v centre Tatranskej Lomnice v bezprostrednej blízkosti zjazdoviek. Lyžiari v tejto tatranskej osade sa musia pripraviť na spoplatnené parkovanie so zľavami pre majiteľov skipasov.

VO VIDEU SI PRIPOMEŇTE LYŽOVAČKU Z VLAŇAJŠKA

Hurááá do Jasnej

V najväčšom lyžiarskom stredisku na Slovensku – v Jasnej – budú na otvorenie pripravené prvé zjazdovky na Severe. „Lyžovať budeme na zjazdovkách Biela púť a Jelení grúň, k dispozícii bude aj traverz na Koliesko. V prevádzke budú sedačkové lanovky Biela púť a Záhradky-Priehyba, okrem toho spúšťame aj Twinliner a kabínové lanovky na Chopok ako prepoj severnej a južnej strany. Zároveň pokračujeme v zasnežovaní ďalších zjazdoviek tak, aby sme ich dokázali čo najskôr sprístupniť lyžiarom. Už v nedeľu otvoríme lanovku na Lukovú aj s modrými zjazdovkami na Priehybu,“ informoval riaditeľ strediska Jasná Jiří Trumpeš.

Sezóna v znamení noviniek

Medzi hlavné novinky zimnej sezóny v Jasnej patrí zrekonštruovaný hotel SKI priamo na zjazdovke, rozšírenie a vyznačenie bežeckých tratí v lokalite Zadné vody, nový prepravný pás so sánkarskou dráhou od Hotela Pošta, posilnenie zasnežovacieho systému na Bielej púti, a predovšetkým Zjazdovka Petry Vlhovej. Pôvodná zjazdovka Pretekárska ponesie od tejto sezóny meno našej najúspešnejšej lyžiarky, čo bude priamo na svahu pripomínať aj špeciálny fotopoint. Ďalšou novinkou je nový koncept parkovania a posilnenie bezplatnej kyvadlovej dopravy z bezplatného parkoviska v Pavčinej Lehote, ktorá začne premávať od 27.12.

Na lanovky len OP

Všetky lanovky a vleky v strediskách budú aktuálne v prevádzke v režime OP (očkovaní, po prekonaní ochorenia COVID-19), ktorého dodržiavanie bude kontrolovať personál pri predaji skipasov ako aj vstupe do strediska. Pri kabínkových lanovkách bude kapacita obmedzená na 25%. Gastro bude k dispozícii podľa aktuálnych pravidiel len cez výdajné okienko vo forme take-away. Hotelové prevádzky v Jasnej aj vo Vysokých Tatrách budú k dispozícii od 25. decembra, presné detaily nájde verejnosť na stránke tmrhotels.com.

Skipasy do lyžiarskych stredísk sa predávajú za dynamické ceny. Rovnako ako pri letenkách platí čím skôr kúpiš, tým lacnejšie lyžuješ.