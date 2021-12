Názory okoloidúcich a obyvateľov lokality na dielo sa rôznia. Väčšina z nich však hodnotí počin sochára Petra Mészároša veľmi pozitívne.

Satinský neostal sám

Umelec, ktorý pochádza z Levického okresu, žije a tvorí v Slovenskom Grobe. "Dostal som sa k vytvoreniu tohto diela tak, že ma oslovil investor - developer, ktorý pôvodne mal záujem o vytvorenie sochy len Júliusa Satinského. Prišlo mi to zvláštne, aby humorista stál tam tak osamotený. Zakomponoval som preto do vizualizácie aj Milana Lasicu ako neomysliteľnú súčasť dvojice L+S. Potom som si však povedal, že ak sú tam dve legendy, patrí k ním aj tretia, ktorá s nimi vystupovala a komponovala pre nich hudbu - Jaro Filip. Ten nemá v Bratislave žiadnu sochu. Súsošie som doplnil o ikonické piano, ktoré je vernou kópiou toho, ktoré vyrobili pred mnohými rokmi v Bratislave. Investor to napokon schválil v takejto podobe," spomenie umelec genézu vzniku svojho diela.

Lasica stihol hodnotenie

"Som rád, že maestro Lasica videl sochy a páčili sa mu. Škoda, že sa odhalenia súsošia nedožil," hovorí Mészároš. Sochár pracoval na diele celý rok a v pondelok 7. decembra sa zaskvelo na verejnosti v plnej kráse. "Jeho názov je Pocta trom legendám. Na piane je položená neodmysliteľná káva pána Filipa, cigaretku som tam kvôli deťom nechcel dať. Lasicu a Satinského som stvárnil s ich typickými gestami. Súsošie je osadené na doskách, ktoré pomyselne znamenajú svet," vysvetľuje umelec.

Skromne a potichu

Autor diela prízvukuje, že jeho odhalenie sa udialo aj s ohľadom na smrť Milana Lasicu, ale aj protipandemická opatrenia len vo veľmi komornom zložení hostí. Nešlo o nič okázalé.

Fotografie i filmové pásy

Podoba troch legiend je neodškriepiteľná. "Tvoril som podľa databázy fotografií a televíznych záznamov Všetci sú za dverami z rokov 1983 – 85, kedy všetci páni boli ešte v plnej sile. Bolo pre mňa príjemné pracovať na tomto diele, keďže relácie v ktorých účinkovali Lasica a Satinský sledovala moja generácia v televízii, jednoducho je to časť môjho detstva," uzavrel Peter Mészároš.

Vyjadrite svoj názor v komentároch i ankete pod článkom ►►►

Anketa Páči sa vám súsošie troch slovenských legiend? áno 65% nie 22% čiastočne 9% neviem posúdiť 4% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný