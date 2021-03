V poslednú februárovú nedeľu k fotografii z košickej rekreačnej oblasti Alpinka nezabudol napísať. "Dali sme si v nedeľu 11-kilometrovú prechádzku v prírode a ja zajtra dávam dole bradu!"

Špekulácie obdivovateliek

Jeho experimentovanie s bradou si dávnejšie všimli už aj mnohé príslušníčky nežnejšieho pohlavia. Zatiaľ čo jedným sa viac pozdáva s niekoľkodňovým strniskom, iné konštatujú, že mu to pridáva na veku. Nájdu sa však aj zvedavky, ktoré by chceli vedieť, či nie je za zmenou vizáže nová žena.

Zišiel by sa barber

Známy Košičan si z takýchto poznámok ťažkú hlavu nerobí. "Dôvod je úplne prozaický - nedostatok času. Neholím sa niekoľko dní a okamžite je to zjavné. Nemám problém si vypestovať aj dlhšiu bradu či fúzy, ale to by už potrebovalo zájsť do niektorého z barber salónov, ktoré sú však teraz zatvorené. Určite schodnejšie riešenie je oholiť si bradu, ako si ju pestovať,“ uzavrel politik.

Rodina je spokojná, Raši menej

Keď ešte ako vicepremiér sa objavil prvýkrát s poriadnym strniskom, pre Plus JEDEN DEŇ vtedy tvrdil, že jeho dievčatám sa nový imidž páči, hoci on sám to prežíva ináč. „Ráno sa pri pohľade do zrkadla občas vydesím, kto sa to na mňa pozerá. Zvláštne je tiež vidieť sa s týmto imidžom na záberoch kamier. Vyzerám oveľa staršie, aj preto sa čo najskôr oholím. Bude to určite náročnejšie, ako dať dole jednodňové strnisko,“ zdôrazňoval Richard Raši. Odvtedy si už zrejme na tento pohľad zvykol a zároveň nabral zručnosť pri holení, keďže striedanie imidžu sa stalo u neho samozrejmosťou.

