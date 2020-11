Šéf rezortu práce, sociálnych veci a rodiny Milan Krajniak vsadil počas testovania na vojenské maskáče. To sa však nepáči vojakom, ktorí vyčítajú ministrovi, že porušuje zákon.

Sociálne siete zaplavili ironické komentáre, že Krajniak dokonca ani nenosí slovenskú uniformu, ale výsadkársku poľnú rovnošatu českej armády. Poradili mu preto, aby si vypýtal od ministra obrany Jaroslava Naďa niečo slovenské. Iní hovoria o nesplnenom detskom sne...

Podporučík Krajniak

Z komunikačného odboru, ktorému Milan Krajniak šéfuje sme sa dozvedeli, že minister práce sociálnych vecí a rodiny absolvoval vojenský výcvik v 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline so zaradením technik - špecialista.

"Vojenský výcvik ukončil hodnosťou podporučík. Pri odchode z vojenskej služby výstroj vrátane uniformy a maskáčov odovzdal," uvádza sa v stanovisku rezortu. Následne zopakovali dôvod pre ktorý sa Krajniak producíroval v maskáčovom oblečení počas návštev odberných miest. "Chcel vyjadriť solidaritu a úctu k príslušníkom Ozbrojených síl SR, ktorí zastrešili operáciu celoplošného testovania!"

Ide "len" o logo operácie...

To, že by Krajniak nosením vojenskej rovnošaty porušoval novelu zákona o ozbrojených silách v časti nosenie uniforiem (aj neaktuálnych) z dielne bývalého ministra obrany Petra Gajdoša si nemyslia. A to aj napriek tomu, že uniformy nesmú byť označené špecifickými znakmi vojenskej rovnošaty vyvolávajúcimi dojem, že ide o príslušníka Ozbrojených síl SR, čo uniforma Milana Krajniaka, ten dojem budí nášivkou vpravo hore. Hovorkyňa Eva Rovenská vysvetľuje: "Počas návštevy odberných miest v obci Zborov sa minister Krajniak stretol aj s príslušníkmi Nadrezortného komunikačného centra operácie Spoločná zodpovednosť, od ktorých dostal logo operácie Spoločná zodpovednosť a nosil ho na uniforme?!"

Výhodná kúpa?

A kto ministrovi civilného rezortu dal túto uniformu? "Poľný odev vzor 95 si minister Krajniak pred rokmi zakúpil. Tento vzor nie je v používaní príslušníkmi OS SR a bol vyradený zo zoznamu používaných výstrojných súčiastok."

Na tlačovke v nedeľu boli jej účastníci v civilnom oblečení, výnimkou bol len minister Krajniak. Prirovnal testovanie k SNP. Zdroj: screenshot

Hrozí zámena ministrov

Vojenský dôstojník s ktorým sme hovorili, by situáciu vôbec nezľahčoval. "Slovensko kvôli testovaniu sledovala minimálne Európa, neznalosť našich pomerov a jazyková bariéra (vypomáhali aj príslušníci zahraničných armád) môže spôsobiť, že Milana Krajniaka aj s ohľadom na to ako vystupoval, budú považovať za ministra obrany, náčelníka Generálneho štábu OS SR alebo iného vysokopostaveného vojenského funkcionára," konštatoval. "Porovnávanie SNP a celoplošného testovania o ktorých Milan Krajniak hovoril v nedeľu na tlačovke, dostávajú iný význam a rozmer, ak odznejú z úst ministra civilného rezortu, a úplne iný, ak to povie šéf silového ministerstva...!"

Odpoveď na to, či toto prípadné faux pas a nosenie poľnej rovnošaty českých výsadkárov Milanovi Krajniakovi neprekáža, sme sa nedozvedeli. Rezort sociálnych veci naše otázky nechal bez povšimnutia.

