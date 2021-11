Bolestné dva roky. Toľko času uplynie čoskoro od tragickej smrti tajomnej, krásnej a talentovanej herečky Moniky Potokárovej (†27). Dobrovoľný odchod manželky herca Roberta Rotha je aj po toľkom čase stále zahalený rúškom tajomstva. Najbližší príbuzní zaťato mlčia a neuvažujú, že by to zmenili.

November v rodine herečky Moniky Potokárovej je už druhý rok najsmutnejším mesiacom v roku. V prvé tzv. dušičkové dni najbližší herečky mieria k hrobu dcéry, ktorá sa dobrovoľne rozhodla odísť z tohto sveta, následne 25. novembra si pripomenú deň úmrtia Moniky.

Nevídaní návštevníci

Na hrobe herečky, ktorý je na Verejnom cintoríne v Košiciach, bolo v čase našej návštevy množstvo kahancov a kytíc z čerstvých kvetov. Oslovili sme ženu, ktorá neďaleko čistila hrob od opadaného lístia, či videla, kto ich priniesol. "Chodím sem dosť často, ale za tie dva roky som tu ešte nikdy nikoho nestretla. Je to zvláštne, ale predpokladám, že príbuzní sem chodia buď hneď po otvorení cintorína alebo alebo tesne pred jeho zatvorením," tvrdí staršia Košičanka. Poznamená, že ju to ani veľmi neprekvapuje. "Aj s ohľadom na utajený pohreb, ktorý sa konal v naozaj neobyčajnom termíne, mi to v danom prípade príde ako niečo bežné!"

Čudný zákaz rodiny

V snahe overiť si, či stále platí zákaz informovať cudzích o mieste posledného odpočinku Potokárovej, zašli sme na správu cintorína. Pracovníčka, ktorú sme tam zastihli, bez toho, aby nahliadla do evidencie, nám automaticky povedala, že rodina si neželá, aby poskytovali verejnosti informáciu tohto typu.

Mlčí Roth i rodičia

Kontaktovali sme manžela nebohej herečky, Roba Rotha, či sa chystá navštíviť hrob Moniky. "Neviem, prečo by som mal niekomu hovoriť tieto informácie," znela strohá odpoveď herca. Skúšali sme kontaktovať rodičov herečky. Telefón síce vyzváňal, ale nikto to nebral. Opýtali sme sa kňaza, ktorý je blízkym priateľom rodiny, či príbuzní nezmenili názor a s odstupom dvoch rokov nechcú povedať pár slov. "Určite nie. Potokárovci vnímajú samovraždu dcéry ako pomyselnú červenú čiaru za niečim, čo ich prekvapilo nečakane a veľmi bolestivo a k čomu sa nemienia verejne vyjadrovať," prizvukuje duchovný.

