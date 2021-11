Miestni hovoria, že ak to niekto včas nestopne, je len otázkou času, kedy to bude naopak a umelecký skvost skončí v tieni gýčov. Starosta Marián Kandrač nemal chuť sa k téme vyjadrovať. Keď sme naliehali, že sa potrebujeme s ním stretnúť, najprv odsekol, že má veľa práce, neskôr tvrdil, že je mimo úradu, aby sme išli za prednostom, že ten je „na obraze“ (zrejme chcel povedať v obraze - pozn. red.).

VO VIDEU SI VYPOČUJTE KRITIKU PREDNOSTU

Prednosta Miloš Pacovský (49) bez okolkov hovorí, že je dôležité si uvedomiť východiskovú situáciu v Žehre a kto sú volení predstavitelia obce.

Nehlasujú proti sebe

„Väčšina z nich je z komunity, ktorá takúto výstavbu podporuje a preto nepodniknú žiadne kroky, aby ju obmedzili,“ netají. Pripomína, že obec má Všeobecne záväzné nariadenie, ktoré sa týka okrem iného aj rozmerov hrobov, ale komunita ho aj tak nedodržiava. „Pripravujeme novelizované VZN, v ktorom by bolo určené ochranné pásmo, kde sa nesmie nič stavať, aby kostolík bol chránený od tohto vizuálneho smogu.“

Postih nehrozí

Pokuty za nedodržiavanie nariadenia zatiaľ nepadli, keďže medzi poslancami nie je na to vôľa, aby sami sebe vyrúbili pokutu. Miestni, ktorých je oproti Rómom len hŕstka, nešetria kritikou, ale verejne vystúpiť sa boja.

Gýč za gýčom

Matka s dcérou, ktoré sme zastihli na cintoríne V Žehre neskrývali hnev. „Toto tu v minulosti nebolo, až teraz. Prvý takýto gýč postavila rodina bývalému žehranskému starostovi Jozefovi Mižigárovi. A potom to tu už rástlo ako huby po daždi. Človek má pocit, ako keby sa predbiehali, ktorá náhrobná tabuľa bude vyššia. Robia si tu čo chcú, my však nezmôžeme nič, sme v menšine je nás v Žehre len asi 30 percent, zvyšok sú Rómovia. A zastupiteľstvo neschváli nič, išli by sami proti sebe. Veď jeden z týchto gýčov dal postaviť súčasný starosta manželke,“ rozpráva staršia z dvojice.

VO VIDEU SI POZRITE GÝČE NA CINTORÍNE NA ŽEHRE

Čítajte na ďalšej strane, akou požiadavkou prekvapili Rómovia zo Žehry kamenárov ►►►