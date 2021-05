Obrovskú radosť vystriedalo veľké trápenie! Juliána Kohútová (30) z Prešova prežívala najkrajšie chvíle svojho života po narodení svojho prvorodeného synčeka Martinka (9 mes). Pol roka od pôrodu podstúpila operáciu srdca vo VÚSCH v Košiciach, aby sa uzdravila a bola oporou pre svoje dieťatko aj manžela. Všetko nasvedčovalo tomu, že ich spoločnému šťastiu už nič nebude brániť. No zrazu odpadla, prestala dýchať a upadla do bdelej kómy. A v nej je už tri mesiace. Jej manžel musel zostať na materskej dovolenke a postarať sa o synčeka. A keďže lekári nad jeho milovanou Julkou vyriekli ortieľ, musel sa postarať aj o to, aby bolo odborne postarané aj o ňu. Jediným riešením bol hospic, v ktorom ponúkajú aj zdravotnícke služby. Lenže nie je to zadarmo. A mladý muž musí platiť ešte aj hypotéku na dom. Julke sa snažia zo všetkých síl pomôcť jej brat Miloslav Vasičko (36) a ich otec Ján (59). Liečba je však finančne veľmi náročná.

Prešovčanka koncom februára absolvovala reoperáciu srdca, s ktorým mala problémy už odmala. Tentoraz jej urobili aj implantáciu umelej aortálnej chlopne. Po prepustení z nemocnice však o pár dní skoro ráno prestala dýchať. “Všimol si to jej manžel, ktorý ju okamžite začal oživovať a privolal záchranárom, ktorým sa to aj podarilo,” opisuje Miloslav. Jeho sestru hospitalizovali na ARO v prešovskej fakultnej nemocnici. No aj tam sa jej stav počas hospitalizácie viackrát zhoršil a museli ju resuscitovať.

“Odvtedy je moja dcéra v bdelej kóme, má zavedenú dýchaciu trubicu aj sondu na podávanie výživy,” smutne doplnil Ján. Keďže sa snažia o záchranu mladej ženy, zháňajú pre ňu liečbu a rehabilitáciu. “Oslovili sme rehabilitačné centrá po celom Slovensku. Pacientov v takomto stave neprijímajú. Teraz je v hospici v Bardejovskej Novej Vsi a liečba, ktorú jej tam poskytujú jej pomáha. No potrebuje intenzívnu rehabilitačnú liečbu, ktorú poskytujú iba špecializované rehabilitačné centrá,” vravia nešťastní muži. Pomocnú ruku im podalo aj zariadenie v Piešťanoch. No poisťovňa za jej prevoz pýta 2-tisíc eur.

Vo Švajčiarsku totiž dokážu pomôcť takýmto pacientom, no mesačná terapia stojí 120-tisíc eur. A liečba je dlhodobá. Najbližšie podobné centrum je v poľskom Krakowe, kde sa tiež zameriavajú na pacientov v bdelej kóme, prinavracaju im schopnosť obnoviť poškodené funkcie tela, zaznamenávajú pokroky u pacientov už po mesiaci.

Príbuzní Julky zverejnili výzvu na stránke, ktorá pomáha ľuďom v podobnej situácie pri zbierke peňazí na liečbu. Číslo ich transparentného účtu je: Fio banka: SK3883300000002901971495