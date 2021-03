Rezort zdravotníctva tvrdí, že ich odborníci intenzívne rokujú o spolupráci so zahraničím, potvrdili prevoz dvoch pacientov zo severovýchodu Slovenska do poľskej nemocnice v Gorliciach. Pre pacientov zo Slovenska aktuálne vyhradili spolu 10 miest. Štyri v Gorliciach a šesť v meste Nowy Targ, kam sa práve pripravuje prevoz jedného pacienta. Ide o miesta pre chorých, ktorí potrebujú napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu.

Poliaci pripravili lôžka pre pacientov zo Slovenska. Zdroj: archív ÚVN

Jazyk nie je problém

Ponuku Poliakov na pomoc privítal aj primár Milan Kulkovský, ktorý šéfuje internému oddeleniu považskobystrickej nemocnice. "Priznám sa, som zástancom tejto alternatívy," hovorí renomovaný lekár. Obavy niektorých pacientov alebo ich príbuzných z jazykovej bariéry, nevníma ako problém. "Predovšetkým ide o kriticky chorých ľudí, z ktorých mnohí nie sú schopní rozprávať, prípadne ich odpovede sú neadekvátne a pre rozhodovanie lekára nepodstatné,” vysvetľuje Kulkovský, ktorý sa s takouto situáciou už sám stretol.

Radšej prevoz, ako poľná nemocnica

"Liečil som u nás Taliana, ktorý neovládal ani angličtinu a nakoniec sa nám rukami-nohami podarilo získať potrebné informácie a pomôcť mu. Vieme si poradiť,” dodáva. Podľa neho sú v podobnej situácii aj pediatri, ktorí sa starajú o novorodencov a dojčatá, ktoré toho veľa nepovedia. "Moja odpoveď teda je, že by sme mali využiť ponuku prevozu našich pacientov do nemocníc v zahraničí. Ideálne by boli pravdaže prihraničné oblasti. Už teraz v rámci Slovenska prekladáme pacientov do stovky kilometrov vzdialených nemocníc," dôvodí lekár, ktorý je presvedčený, že je to určite lepšie riešenie ako strácať čas debatami o poľných nemocniciach.

Plač a beznádej

"Do rôznych športových hál môžeme za pár hodín umiestniť stovky až tisíce postelí, kto sa však o pacientov postará? Aj v našej nemocnici ešte máme možnosť navýšiť počet covid lôžok, nakúpiť kyslíkové bomby, nemáme ale personál. Už teraz ideme na hranu psychických a fyzických síl. Plač a pocit beznádeje sú našim tieňom," spomenie primár hrozivú situáciu, ktorá je momentálne bežným javom takmer vo všetkých slovenských nemocniciach.

MUDr. Milan Kulkovský, primár interného oddelenia NsP Považská Bystrica Zdroj: PAVOL FUNTAL

Zdravotníci spoza hraníc

Primár Kulkovský hovorí, že nemôžme si ani naivne myslieť, že nám pomôžu stovky zdravotníkov privezených zo zahraničia. "Aj u nich je problém s jazykovou bariérou a naviac potreba viesť zdravotnú dokumentáciu tak, aby aj v prípade sťažnosti spĺňala všetky zákonné náležitosti. Z tohto dôvodu aj zahraniční lekári a sestry nemôžu pracovať samostatne a je potrebná prítomnosť slovenských zdravotníkov, ktorí sa tak okrem práce s pacientmi venujú aj kolegom zo zahraničia," spomenie tvrdú realitu.

Mnohé lôžka v nemocnici v Považskej Bystrici museli reprofilizovať. Personál je však veľmi vyčerpaný. Zdroj: archív M. K.

Stres z neznámeho

Ako vidí prevoz pacientov psychiatrička Danica Caisová? "Ak je pacient vo veľmi vážnom stave, problém komunikácie v danom momente vôbec nerieši, prvoradý je strach o život. Možno neskôr, keď sa mu zdravotný stav zlepší a on aspoň trochu vníma svoje okolie, môže sa pridružiť stres z neznámeho prostredia i z toho, že nikomu nerozumie,” hovorí skúsená lekárka. Dodáva, že pacient sa môže aj vďaka tomu zmobilizovať a je schopný urobiť niečo nevídané, čo by za normálnych okolností nedokázal.

Ministerstvo zdravotníctva rokuje aj o miestach v Nemecku. "Bezpečnosť pacienta a kvalitná zdravotná starostlivosť je pre nás prioritou a na to najmä prihliadame pri rokovaní o možnostiach pomoci pre slovenských pacientov," uviedla hovorkyňa Zuzana Eliášová.

Podľa dostupných informácií, záujem pacientov o hospitalizáciu v cudzine nie je veľký. "Boja sa, že zomrú za hranicami a príbuzným potom vyvstane problém s prevozom ostatkov na Slovensko," povedal pre Plus JEDEN DEŇ dobre informovaný zdroj. Dodal, že rovnako občas reagujú aj príbuzní pacientov.

