Kam až siaha pôvod Ukrajiny?

Ukrajinský národ patrí medzi východoslovanské národy - Rusi, Bielorusi a Ukrajinci. Formoval sa už pred mnohými stáročiami. Najstarším štátom východných Slovanov bola Kyjevská Rus. Rus však nie je Rusko. Názov štátu Rus pochádza z jazyka Vikingov a je odvodený od pomenovanie južnej časti súčasného Švédska – Roslagen. K pôvodu tejto štátnosti sa hlásia úplne samozrejme aj Ukrajinci aj Rusi. Jej centrom bol Kyjev a prvé informácie o nej sú z obdobia okolo roku 863, kde sa hovorí o panovníkovi Olegovi, po ňom panoval Igor a potom Oľga. Všetci títo panovníci boli severského pôvodu a aj tieto mená majú severský pôvod. Vládnucou vrstvou v prvom období v Kyjevskej Rusi a predtým aj v Novgorode boli Vikingovia. Používa sa pre týchto východných Vikingov aj pojem Variagovia. Na svojich lodiach putovali riekami po východnej Európe až do Čierneho mora a Konštantínopolu - súčasného Istanbulu.

Dokedy teda existovala Kyjevská Rus?

Kyjevská Rus ako najvýznamnejší štát východnom Slovanov existovala niekedy do polovice 13. storočia, kedy do východnej a strednej Európy vtrhli Tatári. Rozvrátili štáty, ktoré tu boli a to centrum prvého štátu východných Slovanov sa presunulo do bezpečnejšej oblasti viac na severovýchod, to znamená do oblasti Vladimíra a Suzdaľa - na území súčasného Ruska a postupne sa centrom toho, čo nazývame v súčasnosti Rusko, stala Moskva.

Kyjev je teda starší ako Moskva?

Je pravdou, že keď Kyjev bol už veľkým mestom s už murovanými kostolmi, Moskva ešte vôbec neexistovala, tam nebolo nič, iba lesy a lúky. Kyjev je možno aj o 400 rokov starší ako Moskva. V ďalšom období sa situácia vyvíjala tak, že existovalo niekoľko kniežatstiev a jedným z nich bolo aj kniežatstvo moskovské. centrom ruského štátu sa stala Moskva. Boli to samostatné kniežatstvá, boli však podriadené Tatárom a všetky platili poplatky. A keďže všetky tie poplatky z týchto kniežatstiev sa zvážali do Moskvy a moskovský knieža ďalej posielal Tatárom, automaticky sa centrom stávala Moskva a postupne sa stáva tento štát moskovským veľkokniežatstvom.

