Manželka exprezidenta Rudolfa Schustera, rodáčka z oravskej obce Bobrov, zomrela náhle 24. mája 2008 ako 70-ročná na zlyhanie srdca. Jej hrob, ktorý patrí k najnavštevovanejším, púta pozornosť nielen rozlohou, ale najmä honosným vyhotovením.

Smutných trinásť rokov

Práve pri ňom sme zastihli dojatého vdovca s dcérou a ochrankárom, ktorý držal v oboch rukách obrovský črepník s bielymi drobnými chryzantémami. Rudolf Schuster vystúpil s klobúkom v ruke po schodíkoch k hrobu. Zatiaľ čo jeho dcéra Ingrid upravovala na hrobe matky kvety a zapaľovala kahance, otec stál so zopnutýmu rukami vedľa nej a akoby neveriacky pozeral na náhrobnú tabuľu s menom milovanej Irenky. V tvári sa mu zračil smútok.

Náhly odchod neprebolel

"Ani sa mi nechce veriť, že od jej náhleho odchodu uplynulo už trinásť rokov. Keď sa zamyslím, zdá sa mi, akoby nás opustila len včera. Veľmi mi chýba, bola to dobrá žena a matka. Len vďaka nej som bol taký úspešný, keďže som sa mohol vždy na ňu spoľahnúť. Bola mi oporou, poradcom i bútľavou vŕbou a našim dvom deťom starostlivou mamou. Škoda, že odišla tak nečakane, aj preto sa s jej stratou ani po rokoch nedokážem vyrovnať," povedal pri odchode z cintorína evidentne zronený exprezident.

Spomienky nevymažeš

Pýtali sme sa, čo sa mu v spojitosti s manželkou najviac vrylo do pamäti. "Pochopiteľne tie milé udalosti, ktoré súvisia s narodením detí, neskôr vnúčat, ale aj mnohé z mojej kariéry, keď potom, ako som sa stal veľvyslancom ČSFR v Kanade (1990 - 1992 - pozn. red.) chcela, aby som tam išiel sám, že pre ňu to už nie je. Bála sa hlavne preto, že neovládala angličtinu. Napokon predsa len išla a zanechala všade, kam prišla, tie najlepšie dojmy. Bála sa tiež života v Bratislave, kam sme sa sťahovali potom, keď som uspel v prvých priamych prezidentských voľbách v máji 1999. Aj to však napokon so cťou zvládla. Spomienok je dosť, veď sme boli manželmi 47 rokov. Škoda, veľká škoda, že nám nebolo dopriate užívať si spoločnú jeseň života," uzavrel Rudolf Schuster spomínanie na milovanú manželku.

Modrý motýľ

Dcéra Ingrid najprv nechcela rozprávať, napokon predsa len priznala, že doniesla mame na hrob biely kameň a modrého motýľa. "Keď mamička zomierala, bola som práve v Argentíne na kongrese. Zrazu mi do hotelovej izby vletel veľký modrý motýľ. Bolo to také zvláštne. Jednak s ohľadom na prostredie, ale aj to, že stále krúžil okolo mňa. Keď som sa dozvedela najsmutnejšiu správu v živote, bola som presvedčená, že mamka sa prišla som mnou rozlúčiť takýmto neobyčajným spôsobom," prezradila Inka, ktorú modrý motýľ odvtedy sprevádza...

