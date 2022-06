Nebohý Ľuboš z Čirča (okres Stará Ľubovňa) sa utopil vlani v polovici júla na Zemplínskej Šírave (okres Michalovce). Vybral sa tam aj s kamarátom oddýchnuť si.

Kapela Rolland z Čirča, v ktorej obaja hrali, totiž mala práve v ten víkend výnimočne voľno v kalendári, čo sa stávalo málokedy. Kúpanie v slovenskom mori sa mu stalo osudným. "Ponoril sa pod vodnú hladinu a viac sa nevynoril. Muža sa po vytiahnutí podarilo oživiť, avšak počas prevozu do nemocnice zomrel. Polícia prijala v tejto súvislosti trestné oznámenie pre podozrenie z usmrtenia. Podľa výsledkov pitvy bude rozhodnuté o ďalšom postupe," informovala polícia na sociálnej sieti.

Nový klip kapely nájdete na konci článku

Tragická smrť Ľuboša sa ihneď rozšírila nielen medzi príbuznými a kamarátmi hudobníkmi, ale aj medzi obdivovateľmi a fanúšikmi kapely. Rolland z Čirča bol vyhľadávanou kapelou na východe, ľudia si ich objednávali na svadby, festivaly, zábavy. Veľa koncertovali a ich priaznivci Ľuboša milovali pre jeho výbornú povahu. Bol vždy usmievavý, veselý, ustavične bol stredobodom dobrej zábavy.

Kapela Rolland z Čirča, traja jej členovia pochádzajú z obce. Nebohý Ľuboš vľavo, kapelník Miro druhý sprava. Zdroj: archív

Ľubošovým najlepším a najvernejším kamarátom bol kapelník skupiny Miroslav Gernát. "Spomeniem si na neho každý deň! To sa inak nedá. Nebolo totiž dňa, aby sme sa nevideli alebo aspoň si nezavolali. Pomáhali sme si navzájom. Keď vidím fotky, videá alebo pozriem na mobil, vždy sa mi pripomenie," vravel nám pár týždňov po pohrebe dojato. Poznali sa odmala, spoločne chodievali už od detstva na spevácke súťaže. "Boli sme ako bratia," zaspomínal so smútkom na svojho dlhoročného súputníka. Čo zvykol s vtipom vravieť Ľubošovi? Prečítajte si v popise fotky v GALÉRII, kde nájdete aj ich spoločnú fotografiu z detstva.

Miro sa musel s ťažkosťou v srdci vysporiadať aj s náhradou po Ľubošovi: "Máme nového člena. Je od nás, z obce Čirč. Už s nami v minulosti hrával. Pôsobil však istý čas v zahraničí, teraz sa vrátil späť a po tom, čo sa Ľubošovi stala tragédia, prijal ponuku na pôsobenie v kapele. Odohrali sme bez Ľuba niekoľko svadieb, hralo sa nám ťažko." Foto a meno nového člena kapely a jeho dojímavé vyznanie Ľubošovi si môžete pozrieť TU.

Azda najhoršie nesie smrť svojho dieťata matka. Tak to bolo aj v prípade zosnulého hudobníka Ľuboša Didika († 38). Jeho mama Helena plakala a vzdychala: "Ach, Ľubiku, Ľubiku! Vidíš, koľko ľudí sa prišlo s tebou rozlúčiť!" Zdroj: Ingrid Timková

Ľuboša vnímali všetci, ktorí ho poznali, ako človeka, akých veľa na tomto svete niet. Mal rád svoju slobodu, býval so svojou milovanou mamkou, ktorá je už dlhší čas vdovou. Veľmi dobre vychádzal so svojimi dvomi bratmi, sestrou a ich rodinami. Bol veselým, vždy usmievavým človekom, ochotný pristúpiť vždy na akúkoľvek zábavu. "Každý deň na neho myslím. Veľmi mi chýba. Zostane navždy v našich srdciach. Bol to veľký človek, dobrý človek a dobrý brat," vyznal sa zo svojich ťažkých pocitov po troch mesiacoch od tragédie Ľubošov brat Michal Didik, ktorý je v Čirči starostom. Po pohrebe Ľuboša sa dozvedeli prekvapivé tajomstvo. Nechápu, ako dokázal takúto vážnu vec pred nimi tajiť. Čo sa rodina po pohrebe dozvedela? Prečítajte si v popise fotky v GALÉRII tu.

Ako dôkaz, že na svojho vynikajúceho spoluhráča a kamaráta členovia kapely nezabúdajú, vydali pre neho poslednú pesničku. Ich fanúšikovia ju hodnotia ako nádhernú ale veľmi smutnú zároveň. Emotívna skladba, ktorá vženie slzy do očí každému, kto si ju vypočuje, začína vyzváňaním pohrebných zvonov na miestnom kostole a textom: Poslednú pesničku klávesy dohrali. Sólo v nej spieva práve kapelník Miro Gernát a svojmu nebohému kamarátovi po rusínky spieva: "Ťažko mi je tomu uveriť. S tou ranou osudu neviem sa zmieriť..." Vypočuť si ju môžete na odkaze nižšie:

Text smutnej sklady, ktorú Ľubošovi nad hrobom spievali jeho kolegovia muzikanti a ktorú pôvodne naspieval práve nebohý si môžete prečítať v popise fotky v GALÉRII. Skladbu napísal Ján Krompaščík, ktorý je už takisto nebožtík. Vytvoril ju, keď sa im ako 18-ročný zabil kamarát Ján Čerkala, člen ďalšej kapely z Čirča s názvom Generácia. Skladba bola zo strany kolegov spomienkou na zosnulého, ktorého brat ešte stále hrá v kapele, na čo naráža posledná veta.