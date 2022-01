Ide sa hore. Zdroj: facebook/ Michal

Tragédia, ktorej vyvrcholením bol nález troch tiel bez známok života pod južnou stenou Kotlového štítu je toho dôkazom.

Každý je omylný, ale...

Predseda technickej komisie Národnej asociácie horských vodcov SR Michal Gerčák (40) hovorí, že chybu môže urobiť ktokoľvek, neznamená to, že ak je niekto horský vodca alebo sprievodca, že jemu sa nemôže nič prihodiť. „Otázne je, ako je trénovaný, ako prebieha výcvik a kto túto činnosť môže alebo nemôže robiť. Práve výcvik horského vodcu znižuje riziko a zvyšuje bezpečnosť. Nie je pochybnosť o tom, že človek, ktorý sprevádzal Poliakov, bol nelegálny horský vodca a v tomto teréne sa nemal pohybovať. V Poľsku existuje databáza horských sprievodcov a dotyčný muž bol tam vedený ako sprievodca tatranský-beskydský III. triedy a zároveň horský sprievodca UIMLA." Gerčák spresňuje, že Zákon 544 z roku 2002 hovorí o tom, kto môže vykonávať na Slovensku horskú vodcovskú činnosť a kto horskú sprievodcovskú činnosť. „V tomto zákone a nielen našom, ale aj medzinárodne je vymedzené, ktoré štandardy musí spĺňať a dodržiavať. Horský sprievodca sa nepohybuje v horolezeckom teréne, len v takom, na ktorý má výcvik, a ktorý určuje aj medzinárodná asociácia horských sprievodcov. Terén, kde sa oni hýbali je horolezecký, teda tento sprievodca nemal oprávnenie vodiť takúto túru, keďže nebol horský vodca,“ hovorí skúsený odborník.

Hory chyby neodpúšťajú

Gerčák zdôrazňuje, že je ťažké povedať presne čo sa tam stalo, keďže žiadny z trojice pád neprežil. „Môžeme len vysloviť domnienku. V zimných podmienkach horskí vodcovia vystupujú na Gerlachovský štít prevažne cez Batizovskú próbu a to hlavne z dôvodu bezpečnosti. Pri výstupe cez Velickú próbu a ponad Gerlachovský kotol sú strmé traverzy, ktoré sa veľmi ťažko odisťujú. A v aktuálnych podmienkach je to ešte dôležitejšie. Horský vodca pri zakopnutí alebo pošmyknutí klienta musí okamžite reagovať, istí ho na krátkom lane. To sú tie techniky vodenia, ktoré musí horský vodca ovládať, aby zabránil pádu, lebo v takom teréne, ak k nemu dôjde už ho nezachytí nikto. Preto je potrebné reagovať a najmä v rámci prevencie predchádzať takýmto situáciám,“ prízvukuje.

Nesprávny postup a obchádzanie pravidiel

Hovorí, že v danom tragickom prípade, pravdepodobne trojica išla v traverze a tam zrejme došlo k pošmyknutiu jedného človeka a ten strhol celé družstvo. „Z toho vyplýva, že ten horský sprievodca nemal výcvik na to, aby dokázal vodiť klientov na lane v takomto teréne, čo ani nie je súčasťou ich osnov kurzu. Okrem toho je verejne známe, že tento Poliak vykonával nelegálnu vodcovskú činnosť pravidelne na Slovensku, teda načierno. Môže ju vykonávať len ten, kto podľa vyhlášky ministerstva vnútra splní kritéria v nej uvedené," vysvetľuje.

Na ďalšej strane sa dozviete, kto môže byť horským vodcom a kritériach kurzu ►►►