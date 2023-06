Primátor Popradu Anton Danko bude kandidovať v predčasných voľbách do parlamentu za Sme rodina. Boris Kollár ho vzal na kandidátku svojho hnutia a pridelil mu poradové číslo 15 na kandidátnej listine.

Verejnosť vníma A. Danka najmä ako komunálneho politika. Na čele mesta pod Tatrami je od roku 2002, s výnimkou jednégho volebného obdobia. No skúsenosti má aj s “veľkou” politikou. V roku 2001 spoluzakladal ANO, stal sa jej podpredsedom a za túto stranu bol zvolený za poslanca parlamentu, svoj mandát vykonával od roku 2002 do 2006. Lenže po istom čase z vystúpil z poslaneckého klubu ANO a stal sa nezávislým. Neskôr kandidoval za SNS, no zo 150. miesta.

Nestrieda stranícke dresy príliš často? "Mýlite sa. Straníkom som bol len v tom prvom prípade, teda v roku 2002. Avšak už po roku som zo strany vystúpil a odvtedy som už nikdy do žiadneho politického subjektu nevstúpil. V tých ďalších dvoch prípadoch som už figuroval na kandidátkach ako nestraník,” zareagoval a poskytol nám exkluzívny rozhovor na túto tému.

Porozprával o tom, čo mu prekážalo na spolustraníkovi Pavlovi Ruskovi, aké chlapské slovo dal Mikulášovi Dzurindovi, či nešlo o politický obchod, prečo kandidoval za SNS a nezabudol spomenúť ani Igora Matoviča a jeho pôsobenie v úlohe ministra financií.