Unikátne bludisko z brestového živého plota s plochou 6 400 štvorcových metrov, rozdelené na deväť častí, je súčasťou Viktóriinej záhrady. V každej časti je orientačný bod, ktorým je drevená socha. Za riadnych okolností by ho mal návštevník prejsť zhruba za hodinu.

Nápad z Poľska

Inšpiráciou pre autora myšlienky Jozefa Romaňáka bol ľadový labyrint v Zakopanom. "Páčilo sa mi tam, ale na môj vkus bol krátky. Spolu s nastávajúcou sme ho prešli za pár minút. Vtedy som si povedal, prečo nespraviť bludisko, v ktorom sa človek dokáže skutočne stratiť, poriadne zabaviť a ešte sa pri tom aj niečo naučí. Rok som ho navrhoval, potom sme vďaka mestu získali do prenájmu pozemok na 15 rokov za symbolické 1 euro ročne, pri riečke Jakubianka, odkiaľ je nádherný výhľad na hrad," neskrýva nadšenie Romaňák.

Lákadiel ako maku

Poznamená, že pri vstupe do Viktóriiných záhrad (meno nesú podľa autorovej manželky - pozn. red.) budú vysadené rôzne druhy stromov, časom by tam mal vyrásť menší lesík so zakomponovanými zábavnými prvkami pre deti i dospelých. "V ďalšej časti záhrad bude udržiavaný trávnik určený na voľnočasové aktivity, piknik, šport a v neposlednom rade aj na kultúrne podujatia, akými sú koncerty, divadelné predstavenia či večerné letné kino. Najväčšiu časť záhrad tvorí bludisko Čertova skala, ktoré je rozdelené na 9 častí, v každej bude drevená vyrezávaná socha - postava z povesti. Návštevník dostane pri vstupe do bludiska mapku k prvej soche, ktorá mu po vylúštení hádanky poskytne indíciu k ďalšej. Takto si postupne vyskladá mapu celého bludiska, vďaka ktorej sa dostane až do stredu, kde mu bude odmenou najkrajší výhľad na Ľubovniansky hrad z 5 metrov vysokej vyhliadkovej veže, ktorá je napodobenina skalnej ihly Čertova skala neďaleko obce Chmeľnica. Do stredu sa dá dostať rôznymi cestami," predstavuje autor koncepciu labyrintu.

V máji to vypukne

Prví záujemcovia tu môžu "blúdiť" už budúci rok v máji. Bojkovia, ktorých by odrádzal od dobrodružstva strach z toho, že sa stratia, môžu byť pokojní. Pri dobre viditeľných sochách sú lavičky a tlačidlá, ktoré im ukážu správnu cestu. "Myšlienkou projektu je dobrodružnou a zábavnou formou priblížiť bohatú históriu Ľubovnianskeho hradu a mesta. Na tento účel bude slúžiť povesť o Čertovej skale, ktorá súvisí s hradom," vysvetľuje otec myšlienky. Zaujímavé pre všetkých určite budú i kvetinové záhony okolo bludiska, ktoré poslúžia na arómoterapiu, vyrezávané lavičky osadené pod starodávnymi lampami. Spoplatnenie sa bude týkať len vstupu do bludiska, do záhrad nie.

