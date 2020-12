Stačilo, otvárame! Povedali si ešte v pondelok majitelia stoviek reštaurácií aj fitnescentier a včera dokorán otvorili brány svojich prevádzok. Ich iniciatívu privítali aj mnohí návštevníci, ktorí sa vybrali na obed do obľúbených podnikov. Našli sa však aj takí majitelia gastroprevádzok, ktorí stále radšej nechali zatvorené.

Zrejme najviac reštaurácií otvorili na východe, Košičania si tak včera mohli vybrať, do ktorej si pôjdu dať obed.

„Otvorenie nás potešilo. Všetkých. Boli sme zvyknutí, že to v podniku žilo, mali sme tu vždy plno. Keď hostia vonku mrzli, bolo mi ich ľúto, na druhej strane oni zase súcitili s nami. Budem rada, keď sa všetko vráti do starých koľají,“zdôraznila čašníčka Jazz Clubu Lenka.

Medzi prvými hosťami boli Radovan (25) a Dominika (24): „Sme radi, že náš obľúbený podnik otvorili. Prišli sme na burger, polievku a cestoviny. Chápeme, že v tejto chaotickej situácii je tento spôsob jediným východiskom majiteľov podnikov, ako sa pripomenúť, že tu sú!“

Je to zúfalstvo!

„Krok je výsledkom zúfalstva! Chceme poukázať na situáciu v gastronómii, ktorá je neudržateľné. Nechceme sa hrať na hrdinov, ale okolnosti nás k tomu prinútili. Pomoc štátu je nedostatočná a pomalá. Iste, rátame s nejakými kontrolami a snahou nás napríklad pokutovať, máme však advokátsku kanceláriu, ktorá nás bude zastupovať,“potvrdil majiteľ reštaurácie Domček Ťahanovce Branislav Jura (39).

Súhlasil s ním Slavomír Szabados (46), majiteľ Jazz Clubu: „Vnímame dôležitosť všetkého, čo súvisí s koronou. Nám však nejde o hocijaký protest, chceme poukázať hlavne na to, že hoci máme už sedem mesiacov zakázané podnikanie, stále nie sú jasne dané pravidlá, ako nás bude štát kompenzovať. Prešla dosť dlhá doba na to, aby bolo vydané konkrétne stanovisko, ktoré momentálne neexistuje. Prvá vlna bola pre nás všetkých obrovským šokom, ale poučili sme sa z nej. Čakať však na to, že budúci rok nás štát možno odškodní nejakými smiešnymi percentami, nie je férové,“zdôraznil Slavomír Szabados.

Podľa vlastných slov, otvorenie podniku vníma ako veľkú zodpovednosť. „Nechcem, aby to niekto bral ako vzburu, chcem, aby si nás konečne vláda všimla, pretože gastronómia zostáva zabudnutá,“prízvukoval košický podnikateľ a dodal odkaz premiérovi: „Dosť bolo žabomyších vojen medzi ním a Richardom Sulíkom, veci treba riešiť pragmaticky a prakticky. Slováci nie sú hlúpi a sú zodpovední, ale potrebujú mať vo vláde ľudí, ktorí sa k ním postavia tiež zodpovedne.“

Rozumejú tomu, ale nepridajú sa

Na rozdiel od východu, na zvyšku Slovenska zostala väčšina podnikov prázdna: „Výzvu sme zaregistrovali, ale k akcii sa nepridáme. Pripadá nám to ako zúfalý čin v zúfalej dobe, ktorý aj tak prevádzke nepomôže. Zatiaľ dodržíme rady virológov a iných odborníkov. Na druhej strane vieme, že situácia v gastre je na prahu kolapsu a reštauráciám, ktoré boli doteraz zavreté, sa nečudujem, že túžia otvoriť.Nie sú jasné pravidlá, ani spôsob pomoci pri platbe nájmu,“ tvrdil šéf bratislavskej City Cantiny Rosum Tomáš Lehuta.

„Ľudia v gastre sú už zúfalí a nevedia, ako ďalej,“ hovoril majiteľ bratislavskej reštaurácie U Taliana Andrea Ena. Podľa neho by sa dalo fungovať normálne, len s obmedzeniami a rozostupom stolov, napríklad že by návštevníci obsadili iba každý druhý stôl. „Žiadne štatistiky doteraz nepotvrdili, že by sa ľudia nakazili v reštauráciách. Pritom sú už dva mesiace zatvorené, hoci obchodné domy bývajú plné ľudí. Reštaurácie sú zatvorené, ale čísla aj tak stúpajú,“zdôrazňnil Andrea Ena, ktorý necháva otvorenú len terasu, s tým, že ju už kontrolovala polícia aj hygienici.

„Rozumieme tejto iniciatíve hlavne kvôli tomu, že vo všetkých segmentoch sa už hľadajú riešenia, iba v gastronómii nie. Keď niekto nevidí svetlo na konci tunela a je v koncoch, začne vymýšľať aj takéto riešenia. Ja zatiaľ neviem povedať, či sa pridáme alebo nepridáme. Neradi by sme išli proti opatreniam, ktoré sú aktuálne platné. Myslíme si, že je dobré mať najskôr nejaké diplomatické riešenia, teda sa najskôr rozprávať a až potom robiť hraničné veci,“ vysvetlil predseda Cechu hostinských Martin Repaský.

„Situácia pre reštaurácie je extrémne ťažká a vláda by mala bezodkladne prijať opatrenia na pomoc gastrosektoru. Dočasné obmedzenie používania gastrolístkov výlučne na reštaurácie by mohlo byť jedným z nich. Prinieslo by účelovo viazané prostriedky do gastrosketora,“ dodal Igor Janok z iniciatívy Jadonesiem.

Výzva hygienikov

„Vyzývame ľudí, aby v záujme ochrany svojho zdravia rešpektovali platné nariadenia. Prosíme verejnosť, aby dôsledne zvážila návštevu priestorov, v ktorých sa nerešpektujú opatrenia proti šíreniu COVID-19. Úmyselné obchádzanie pravidiel, ktoré nás chránia, môže, bohužiaľ, viesť k exemplárnym sankciám. Veľmi neradi by sme sa dostali do tejto situácie, pretože podnikateľský sektor je počas pandémie aj tak ťažko skúšaný. Ak to však bude potrebné, budeme k tomu musieť v záujme ochrany zdravia ľudí pristúpiť,“informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Daša Račková.

„Je to nešťastné riešenie, všetci si asi uvedomujeme, v akej sme situácii, čísla nám postupne narastajú. Z ich strany je to neférové voči ostatným prevádzkovateľom v podobnom segmente, ktorí opatrenia dodržiavajú. Musia si uvedomiť, že porušujú naše vyhláškv. Vyzývam ľudí, aby zvážili, či do takejto prevádzky pôjdu," povedal na margo prevádzkarov reštaurácií hlavný hygienik Ján Mikas.

„Čo chcú títo ľudia dosiahnuť? Z môjho pohľadu nedosiahnu absolútne nič," dodal minister vnútra Roman Mikulec.

Iniciatíva radí: Neplaťte pokuty!

Iniciatíva za gastro pridala aj manuál pre podniky v prípade kontroly. Radia v ňom napríklad tieto kroky:

- Ak vás v súvislosti s otvorením Vašej prevádzky navštívi polícia, pracovník SOI, hygieny, úradu práce, situáciu od začiatku dokumentujte, najlepšie zvukovým záznamom.

- Vyzvite ich na predloženie dokumentu, na základe ktorého vykonáva úkony

- Oznámte, že vo veci máte právneho zástupcu, požiadajte, aby v ďalšom priebehu veci komunikovali výhradne s našou advokátskou kanceláriou;

- Ak si vyžiadajú odovzdanie technického nosiča, vzorky, alebo originálu dokumentu, žiadajte potvrdenie o ich odňatí.

- Odmietnite riešenie veci v blokovom konaní a neprevezmite blok o uložení pokuty.

Vyvesí vlajku

Gastrokrízu riešia aj Česi. Odo dneška tam majú podniky zatvárať už o 20.00 h, ale nariadenie má od včerajška prvého rebela. Ide o pivovar zo stredočeského Jinců, ktorého majiteľ oznámil, že zatváraciu dobu nedodrží. Zatvorí až o 22.00 h a na protest vyvesí českú vlajku.