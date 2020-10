Podľa reakcií na sociálnych sieťach by sa mohlo zdať, že prevahu majú jeho odporcovia, na druhej strane je jasné, že hlučnejší budú práve tí, ktorí s ním nesúhlasia a tí, ktorým testovanie nebude robiť žiadny problém, jednoducho prídu, otestujú sa a majú pokoj!

Maťo (51) z Nitry napríklad tvrdí: „ Áno, pôjdem sa dať testovať, ale čo potom? Štatisticky to nesedí, lebo je to dané v jednom momente. Nie je to dobrý nápad, lebo je to nesystematické. Môže to ukázať situáciu iba v danom momente, ale inkubačná doba je dlhá.“

Jeho kamarát Ivan (69) má v tom jasno: „Nepôjdem. Je to hlúposť, lebo v utorok ma otestujú a choroba sa u mňa prejaví v stredu...“

„Neviem si to celkom dobre predstaviť, ako to chcú urobiť, ani to, ako to pomôže celej situácii. Takýto krok si vyžaduje dôkladnú prípravu. To či sa dám alebo nedám testovať, neviem teraz jednoznačne povedať. Rád by som vedel aj to, ako sa potom, keď budeme všetci testovaní, zabezpečí, aby sa vírus ďalej nešíril,“ myslí si Viktor (39) z Košíc.

Radikálnejšia je ďalšia Košičanka Jana (54): „Vnímam to ako manipuláciu s ľuďm. Myslím si, že ide o biznis. Obrovský objem testov, bude potrebné nahradiť ďalšími, čo je bomba kšeft. Osobne sa testovať nedám.“

Karol (65) je zatiaľ opatrný: „Potrebujem viac informácií, aby som to vedel posúdiť. Beriem kritiku, ale na druhej strane nech prídu oponenti s iným, rozumnejším návrhom. V prípade, že naozaj dôjde k testovaniu, nemám problém ho absolvovať.“

Opatrná je aj Bratislavčanka Ivana (40): „Vládou prezentovaný plán je podľa mňa dosť utopistický. Ak to bude dobre zorganizované a uvidím, že to má hlavu aj pätu a mohlo by to mať želaný efekt pre spoločnosť, pôjdem do toho. Bude to však vyžadovať poslušnosť väčšiny obyvateľstva, čoho sa obávam...“

Peniaze v Dunaji?

O návrhu sa vo veľkom diskutuje aj na sociálnych sieťach. „Zbytočne vyhodené peniaze,“ píše jeden z prispievateľov a ďalší súhlasí: „Presne, toto sú tie vyhodené do Dunaja. A kto to bude robiť? Zdravotnícky personál, ktorého je nedostatok alebo chudáci vojaci?“

Podľa ďalšieho diskutujúceho je takáto akcia najlepším spôsobom, ako sa nakaziť: „Stačí, ak sa medzi testovanými objaví aspoň jeden šíriteľ!“

Reakcie Slovákov na facebookovej stránke:

Lenka

Nemusíš ísť, ale je tu možnosť, že ak sa nepôjdeš testovať a budeš pozitívny, nakazíš ďalších. Nikto nepozná správnu odpoveď.

Ivan

Nehorázne šialenstvo, nerozumiem, ako chcú ľudí presvedčiť, aby sa dostavili na miesto, kde sa môžu najľahšie nakaziť?

Bohuš:

Nápad to nie je zlý. Ale platnosť testov nebude ani 24-hodinová!Rúško nosím, ale toto vám už nezožeriem.

Elena

Čakáte, že sa kvôli nezodpovedným koronáčom postavím do radu s kopou ľudí potenciálne infekčných?

