Primátor druhého najväčšieho mesta na Slovensku posedával na Starom pľaci od 9.00 do 11.00 hod. takmer dva týždne až do piatka 14. júla. A že to neboli len dve hodiny sme sa presvedčili na vlastné oči. V posledný deň posedenia pri káve sa uskutočnilo na trhu o pol jedenástej oceňovanie domácich farmárov. A bolo už dávno po avizovanom čase, keď mali debatky Polačeka skončiť, ale on tam v tieni, usmiaty ešte stále sedel a okolo neho pobehoval jeho hovorca.

Pozorní trhovníci

Na primátora nás upozornili nielen trhovníci, ale aj tí, ktorí prišli do okolitých podnikov na pivo či pohár minerálky. Požiadali sme o vyjadrenie komunikačné oddelenie magistrátu. V úvode stanoviska sme si prečítali najprv plno odporúčaní i pozvánku, aby sme sa o rok zúčastnili aj my tejto debaty a urobili živú reportáž o tom, s akými podnetmi sa obyvatelia mesta obracajú na primátora…

V podobnej línii, mimo naše otázky pokračovali aj ďalej. „Ako ste si zrejme vy, prípadne čitatelia, ktorí vás na toto zaujímavé podujatie upozornili, mohli všimnúť, už niekoľko rokov má primátor vo štvrtok pravidelné stretnutia s občanmi v priestoroch Historickej radnice. Jediný rozdiel bol ten, že počas dvoch úvodných prázdninových týždňov sa tieto stretnutia presunuli z interiéru do exteriéru centra. Každé predpoludnie od pondelka 3.7. do piatka 14.7. tam mohli zhruba dve hodiny každý pracovný deň primátora stretnúť a porozprávať sa s ním aj takí občania, ktorým sa stretnutia v radnici zdajú príliš formálne,“ znie vyjadrenie hovorcu mesta Dušana Tokarčíka.

Takmer dva týždne kávičkovania Zaujímalo nás, aký bude výstup z tohto kávičkovania a ako sa o ňom dozvie verejnosť. „Na stretnutiach sa počas pracovnej doby riešili veci týkajúce sa praktického života v meste. Primátor dostal viacero podnetov, ktorými sa bude zaoberať a pomohol a informoval ich, čo môže magistrát urobiť pre zlepšenie kvality ich života. Zoznam tém, s ktorými sa naňho obracali, bol veľmi široký. Najčastejšie riešili susedské vzťahy alebo ich zaujímali rôzne veci ohľadom vybavovania a pôsobnosti mesta v sociálnych záležitostiach,“ znelo všeobecné, nič nehovoriace zhrnutie takmer dvojtýždňového debatovania.

Čítajte TU o Kiskovi i tom, kto zatiahol kávy