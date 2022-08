Moderátorka Becca, vlastným menom Katarína Balážiová, obvinila primátora Sabinova Michala Repaského zo sexuálneho obťažovania. Koncom júla totiž v meste na východe moderovala podujatie, počas ktorého obchodný reťazec uvádzal do prevádzky detské ihrisko. No a vraj keď mu podala mikrofón, "lebo mal narodeniny" a po položenej otázke ju chytil rukou okolo pása. „Pritisol ma k sebe a rukou pokračoval až k môjmu zadku na boku a silno ma stlačil. Pričom som zareagovala ako som najlepšie vedela a dvomi rukami som sa snažila vypáčiť z jeho úchytu, pričom ma pritlačil ešte silnejšie k sebe," opisovala pár dní po incidente vo videu, ktorý zverejnila na sociálnej sieti, na ktorej jej používatelia zverejňujú rôzne videá.

Dodala, že sa jej nakoniec podarilo vymámiť z nepríjemných dotykov od primátora a že celý incident videli prítomní na podujatí. Neuviedla, či pre ňu odpudivý postoj primátora riešila na mieste, ale vo videu sa zamyslela nad tým, čo ho k takémuto kroku viedlo: "Týpek mal okolo 55 rokov a asi stále žije v 90-tych rokoch, kedy mu toto prišlo normálne. Alebo je to proste obyčajný sedlák, ktorý si myslí, že chytať cudzie ženy je úplne normálne." Zarazilo ju to, že hoci cítil jej odpor, lebo sa ho snažila dvomi rukami odtlačiť od seba a on ju napriek tomu ešte silnejšie pritlačil k sebe: "Normálne na facku!"