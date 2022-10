Prezident Rudolf Schuster hovorí, že ešte nevynechal žiadne voľby. Výnimkou neboli ani historicky prvé spojené: Komunálne voľby a voľby do VÚC. Tradične sprevádzajú otca do volebnej miestnosti "na veterine" jeho deti Ingrid a Peter. Dnes prišiel len so synom, keďže dcéra sa necítila dobre.

Prezident dorazil do volebnej miestnosti v čase, kedy tam bolo pomerne dosť veľa voličov. Napriek tomu, že Košičania ho chceli pustiť, aby ich "predbehol", bol neoblomný s tým, že on si radšej počká, kedy bude na rade. A naozaj to aj dodržal a spolu s Petrom si odstali svoje poradie.

Vtip a dobrá nálada

Keď sa konečne Rudolf Schuster objavil vo volebnej miestnosti, sršal vtipom a dobrou náladou. Po zakrúžkovaní svojich favoritov vykročil k urnám a zapózoval médiám. Následne vonku ochotne poskytoval rozhovory.

Outfit hodný pochvaly

Prezident celkovo pôsobil pokojným dojmom. Dámy vo volebnej miestnosti nešetrili lichôtkami na jeho adresu s tým, že ho pochválili nielen za to ako dobre vyzerá, ale aj to, ako prišiel oblečený. Outfitom Schustera by sa mohli inšpirovať aj oveľa mladšie ročníky. Mal pekný tmavomodrý kabát, svetlú košeľu a kravatu s drobným vzorom. V hodnoteniach štylistoch vždy na výber jeho outfitu odznievajú len samé superlatívy a pochvaly. Jeho však viac ako to, zaujímali dnešné voľby.

Prioritou sú voľby

"Kandidáta na primátora a župana som si už vybral skôr. Mená mnohých poslancov som nepoznal tak som musel trochu viac sa tým zaoberať," povedal bývalý prezident. Netajil, že ak ho sklamú, nabudúce ich voliť nebude. V súvislosti s tým či očakáva zmenu, po ktorej mnohí dlhodobo volajú, neskrýval optimizmus. "V mestách a krajoch je tá demokracia bližšie k občanom. Horšie je to s parlamentnými voľbami, ktoré však momentálne nie sú programe dňa. Tam by bolo potrebné zmeniť volebný systém. Dlho sa o tom hovorí, len zatiaľ sa nič rukolapné nestalo. Chýba vôľa, čo je pochopiteľné, lebo tí, ktorí by ho mali zmeniť, by si v podstate podpílili konár sami pod sebou," vyslovil kritiku na stranu zákonodarcov.

Rudolf Schuster plánuje dnešný deň tráviť doma. "Budem pracovať na príprave ďalšej knihy, práve vyberám do nej fotografie. Večer budeme sledovať prvé volebné výsledky," prezradil niečo zo svojich plánov mimoriadne zaneprázdnený prezident.