Vyštudoval košické konzervatórium a odvtedy sa nepretržite hudobnej pedagogike. Už štvrťstoročie učí deti hre na gitare na sabinovskej základnej umeleckej škole. A keďže on na ZUŠ-ku ako dieťa chodil z donútenia rodičov, k svojim žiakom je zhovievavý. Presvedčili sme sa o tom na jednom zo školských koncertov. Spolu s kolegom deti na gitarách sprevádzali a keď sa ich žiaci náhodou pomýlili, povzbudzovali ich úsmevom. Jednoducho, z detských chýb si ťažkú hlavu nerobili a tak u malých hudobníkov odbúravali stres. "Neskutočne ma napĺňa práca s ľuďmi, byť im vzorom. Formovať ich, nech tento svet je krajší. Skoro nikdy na žiakov nekričím verím a som zástanca, že úsmev a dobré slovo je viac. Aj keby za cenu toho ,že by to žiakovi nešlo. Prísnosťou by som ho donútil cvičiť, ale radšej nech formujem jeho dušu, cit, vzťah k hudbe a ku mne. Nech je lepší človek než virtuóz. Ak sa niekto na koncerte pomýli, nerobím z toho tretiu svetovú vojnu. Nech sa naučí a prenesie si do života to, že jednoducho musí vstať z kolien a ísť ďalej," vysvetľuje svoj postoj.

Dušan je ženatý, má dvoch synov - Dušana (21) a Alana (15). "Je to čudné, ale oboch som odrádzal od umeleckej dráhy. Lebo je to síce krásny život, ale finančne absolútne neohodnotený," vysvetľuje. Vo výchove presadzuje teóriu, že deti netreba vychovávať, stačí pekne žiť oni budú opakovať a prispôsobia sa. Zdroj: FB Duo Farsa a Dušan Onódy

Jeho starí rodičia boli muzikanti a vraví, že ho hudba baví najmä reakciám publika a fanúšikov. "Potlesk vnímam ako neskutočný dar, liek," vraví. V roku založili spolu s kolegom zo ZUŠ-ky Františkom Godlom gitarové Duo Farsa. Ich umenie odborníci prirovnávajú k virtuozite. Hrajú vášňou nabité, ohnivé inštrumentálne popflamenco. Reakcie ich publika sú nadšené, spolupracujú s najvychytenejšími umelcami. Nedávno sa napríklad predviedli v Prešove s významným slovenským gitaristom Henrym Tóthom, s ktorým vytvorili trio. "Hráme také swingové šialenstvo," smeje sa.