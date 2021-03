Botoš je presvedčený, že taký chaos, aký panuje v súčasnosti, ešte na Slovensku nebol. Ťažké srdce má najmä na premiéra Matoviča.

Menej statusov, viac práce

"Vidia to nielen našinci, ale všíma si to aj zahraničie. Neprekáža mu, že sme celému svetu na smiech najmä pre jeho povinné antigénové testovanie, ktoré namiesto kladných výsledkov prináša katastrofu? Keby to bol taký výborný ťah o akom neustále hovorí, prečo to nikto po nás neopakuje? Nech sa pán premiér v pracovnej dobe nevenuje písaniu statusov, ale riešeniu ekonomických a sociálnych otázok. Občas mám pocit, že vláda u nás nerieši nič iné iba COVID-19, ostatné záležitosti idú stranou. Ja to však vidím, len ako tvrdý biznis, nič iné," neskrýva rómsky kráľ nespokojnosť.

Slovensko ohrozuje bieda

Zdôrazňuje, že takmer vôbec sa nehovorí o chudobe, ktorá postihla mnohé rodiny, keďže ich živitelia prišli o prácu a tým aj o príjem. "Aj moja stavebná firma stojí, nemáme žiadne zákazky, rovnako na tom sú aj iní podnikatelia, a to nehovorím len o gastropodnikoch alebo obchodníkoch. Nevieme nič konkrétne o tom, kam budú smerovať najbližšie roky miliardy eur z grantov Plánu obnovy EÚ prípadne z úverovej pomoci. Prečo sa neinšpirujeme dobrými myšlienkami našich susedov? U nás je vláda jedného človeka, ktorý si naozaj robí, čo chce! Prečo to dovolíme? Každý jeden z nás má zodpovednosť minimálne za svoju rodinu," zdôrazňuje Róbert I., ktorý je presvedčený, že veľa by mohli v danej veci urobiť a napomôcť riešeniu novinári.

Očkovanie? Ani náhodou!

"Nie nadarmo sa hovorí, že média sú svedomím spoločnosti, či siedmou veľmocou. Mám pocit, že okolo všetkého, čo sa u nás deje ostatný polrok, je až priveľmi ticho. V novinách, v televízii teraz nič iné nevidíte a nepočujete len reči o testovaní a očkovaní, o ktorých väčšinou hovorí neodborník, ale oponentov je pomenej. Ja sám sa zaočkovať nedám, nemám v to dôveru," povie jednoznačne.

On a jeho rodina preferujú iný spôsob ochrany. "Základom je pre nás hygiena, nielen osobná, ale aj prostredia, v ktorom sa zdržiavame. Začali sme užívať Ivermectin, doplnkom sú vitamíny D, C, E, pobyt na čerstvom vzduchu a von vychádzame len v najnutnejších prípadoch," vysvetľuje Botoš svoj recept na to, ako sa ochrániť pred Covid-19.

Pravidlá nech platia aj pre politikov i celebrity

Rómskeho kráľa pobúrila informácia o tom, že v Košiciach je údajne takmer 90 percent hospitalizovaných infikovaných britskou mutácia, ktorú zavliekli na východ Slovenska navrátilci z Veľkej Británie, medzi ktorými je aj mnoho Rómov. "Nemôžem s tým súhlasiť. Cestujú lietadlom a tam sú veľmi prísne kontroly. Mám informácie od vajdov, ktorí komunikujú s tými, ktorí sa vrátili nastálo, alebo na krátkodobý pobyt. Majorita si ani nevie predstaviť, ako sa Rómovia boja nákazy, urobia všetko preto, len aby ich choroba obišla, žiadny z navrátilcov nechce nakaziť nielen seba, ale ani najbližších. Prečo sa hovorí len o Rómoch? Veď vidíme, že naši politici aj kadejaké celebrity cestujú do zahraničia, vraj za teplom, a nezabudnú sa tým pochváliť na sociálnej sieti, toto prečo nikto nerieši? Či ako to je, jedni áno, a druhí nie?" neskrýva rozhorčenie Róbert Botoš.

Na podporu vo voľbách zabudnite!

Pripomenie, že vždy bol pripravený pomôcť a poradiť vláde, ku ktorej zvoleniu prispeli vo veľkej miere Rómovia. "Nikdy ma neoslovili a nemyslím si, že sa tak ešte stane, lebo nechcú počuť pravdu. Z predvolebných sľubov nezostalo nič, aj preto som presvedčený o tom, že s podporou Rómov nech už tí, čo sú teraz pri moci, nepočítajú," povie rozhodne. Dodáva, že sa mu ozývajú vajdovia, akí sú ľudia v osadách zúfalí a psychicky na dne z nelichotivého života, ktorý tam panuje. "Pre Rómov je najhoršie čo môže byť, keď niekto obmedzí ich slobodu. Neustále predĺžovanie núdzového stavu vnímajú ako trest. Pripravili sme preto pre ľudí v osadách program na zlepšenie spolužitia nielen v rodinách, ale aj medzi susedmi navzájom, zároveň hovoríme so starostami, aby ich zapájali do života obcí a prác na ich zveľaďovaní," uzavrel vyjadrenie kráľ Rómov.

