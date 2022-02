Hokejistov otec Martin (50) oslavoval úspech nášho tímu i gól svojho syna s dvoma staršími deťmi? Radoslavom (31) a Andreou (28), keďže manželka Dana (50), vo chvíli, keď gradoval zápas, bola akurát v práci. „Pri všetkých zápasoch našich, sme boli v strese a napätí, samozrejme, že najintenzívnejšie sme prežívali ten sobotný. Uvedomovali sme si, že ide o veľa. Držali sme palce celému mužstvu, aby všetko dopadlo čo najlepšie, ale keď syn skóroval, čím poistil víťazstvo, pre nás najbližších to bolo niečo mimoriadne. Nedokážem ani opísať ten pocit,“ povedal Martin.

Strieľalo šampanské

Otec vyprevádzal syna na šampionát s tým, že mu bude držať palce, aby tam ukázal čo v ňom je a potvrdil, že naozaj na olympiádu patrí. „Ten jeho gól sme ako rodina vnímali tak, že za tie výkony, ktoré tam odviedol, si to zaslúži. Hneď doma buchlo šampanské, dokonca pribehla aj dcéra a „osprchovala“ ma ním. Bolo u nás skrátka veselo,“ smeje sa hlava rodiny. Otec vníma účinkovanie najmladšieho syna v Pekingu, ako významný krok pre jeho ďalšiu hokejovú kariéru.

Dvojročný hokejista

V danej chvíli si zaspomínal na jeho hokejové začiatky. „Práve keď sa narodil Paľko, náš starší syn Radoslav hral hokej za Michalovce. Ja s drobcom, keď trošku povyrástol, chodili sme s ním na tréningy i zápasy. Videl som, že chlapec je nadšený. Manželka už menej, ale on ako keby si práve preto zaumienil, že bude hokejista. Prvýkrát stal na korčuliach ako dvojročný o rok na to, už trénoval s väčšími deťmi. Mládežnícku ligu odohral v Michalovciach, ako stredoškolák šesť mesiacov reprezentoval Spišskú Novú Ves, neskôr bol zaradený do projektu slovenskej osemnástky, zúčastnil sa MS a potom odišiel do zahraničia kde hral za kluby najprv vo Švédsku a neskôr vo Fínsku,“ loví v spomienkach hrdý otec.

Životnú správu prespal

Martin nezabudol spomenúť ani napätie, ktoré prežívali s Pavlom, či sa mu ujde miesto v reprezentácii na OH v Číne alebo nie. „Nakoniec som to vedel skôr ako on, že je nominovaný, keďže informácia o tom sa objavila na internete. Bolo to práve v čase, keď Paľo cestoval na zápas do Banskej Bystrice a on si rád v autobuse pospí. Spoluhráči ho hneď prebudili a gratulovali mu. Krátko nato sa roztrhlo vrece s textovkami a telefonátmi. Rovnako aj mne s manželkou telefón vkuse vyzváňal alebo cinkali nám esemesky,“ poznamená Martin, ktorý sa teší na návrat syna do rodného Hažína, keďže pred odchodom nestihli žiadnu oslavu. Verí však, že teraz sa to podarí.

Odkazy najbližších

Zaujíma nás, čo dobré pod zub mama pripraví hviezdnemu synovi na privítanie. „Miluje kuracie mäso na všetky spôsoby a tiež bravčovú panenku, určite to bude niečo z toho,“ dozvieme sa, ktorým jedlom mu rodina najviac ulahodí. A aký odkaz posielajú najbližší slávnemu synovi? Otec Martin odkazuje do Pekingu, že sú všetci na neho veľmi hrdí a držia mu palce v ďalšej jeho kariére, ktorá by sa mohla teraz poriadne rozbehnúť. Mamička Dana, ktorá občas pri sledovaní zápasov vyronila aj nejakú tú slzičku dojatia, sa na návrat syna veľmi teší,keďže víťazný zápas so Švédskom si nemohla vychutnať naplno, kvôli službe v lekárni. „Odkázala by som Paľovi, že ho mám veľmi rada a som na neho pyšná a veľmi rada by som ho už poriadne vystískala.“ Vnuka sa nevedia dočkať ani jeho dedko Ján a babka Paulína. Tá vyprevádzala vnuka do Číny s krížikom na čele. „Sme spolu sa s manželom šťastní z výsledku zápasu so Švédmi,a to nielen kvôli vnukovi, ale aj celému Slovensku.“

Eros i Bianca

Svojho pána nedočkavo vyzerá aj štvornohý miláčik, bernský salašnícky pes s naozaj neobyčajným menom: Eros.

Plná očakávania z návratu svojej lásky, je aj priateľka Pavla Regendu. Srdce útočníka, s mierami 192 cm/ 96 kg aktuálne patrí krásnej Michalovčanke Biance. Zo slov najbližších je teda jasné, že pre hviezdneho útočníka pripravujú najbližší veľkolepé privítanie a oslavu.

