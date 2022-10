Hriczko sa vracal v utorok večer domov a všimol si, že bilbord inštalovaný na Toryskej ulici neďaleko obchodného centra na košickej Terase je v dolnej časti popísaný červenou farbou.

Keď prekáža pôvod...

"Nevedel som to v prvom momente narýchlo prečítať, keďže som šoféroval a už bola tma, tak som zastavil a zaparkoval auto. Ostal som zhrozený. Text znie:"Cigán smradľavý židovský," hovorí Hriczko. Priznáva, že v prvom momente mu bolo do plaču a len tam stál a neveriacky sa pozeral na urážlivý nápis."Urobil som pár záberov a odišiel domov. Ráno sme to následne riešili v centrále a padlo rozhodnutie, že podáme trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Verím, že polícia aj s ohľadom na to, že je okolo niekoľko kamier, zistí z ich záznamov, kto stojí za rasistickým útokom a poškodením bilbordu."

O nepriateľoch nevie

Mladý Košičan tvrdí, že vždy sa správal k ľuďom slušne a nie je si vedomý, že niekomu úmyselne ublížil."Žijem pre svoju rodinu a venujem sa práci. So svojim pôvodom som sa nikdy netajil. Práve naopak, som nesmierne vďačný mojim židovským, rómskym, maďarským i ukrajinským predkom za pestrosť mojej genetiky, ale ja som Slovák, Košičan, východniar,"hovorí odhodlane.

Viac fotografií nájdete v galérii ►►►

Obavy protikandidátov?

Hriczko si myslí, že práca a snaha jeho a tímu za lepší kraj, ku ktorej pozývajú všetkých obyvateľov košickej župy, zrejme je niekomu tŕňom v oku. "Ktovie, možno aj protikandidátov, ktorí sa boja našej poctivej práce v prospech rodín, mladých, seniorov a ďalších priorít, a tak útočia na moju osobu takýmto odsúdeniahodným spôsobom,"prizvukuje na záver sklamaný Ivan Hriczko, ktorý o stiahnutí kandidatúry vôbec neuvažuje. "Teraz je na ťahu polícia! Dúfam, že sa im podarí páchateľa vypátrať."

Vyjadrite svoj názor v komentároch i ankete pod článkom ►►►

Anketa Ste zástancom útočnej a urážlivej kampane? áno 0% nie 100% čiastočne 0% neviem posúdiť 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný