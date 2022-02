Pandémia koronavírusu zasahuje do všetkých oblastí nášho života. Väčšina z nás sa prispôsobila a nemala problém s testovaním, izoláciou či zvýšenými výdavkami z rozpočtu. No niektoré opatrenia už tak zasahujú do našich peňaženiek, že mnohí zo zúfalstva už strácajú nervy.

Na sociálnej sieti na takýto problém upozornila rozčarovaná matka iba 5-mesačného dievčatka, ktoré potrebovalo hospitalizáciu v popradskej nemocnici na pediatrickom oddelení. A keďže nechcela nechať také malé dieťatko samé, stálo ju to nemalé finančné prostriedky. "Za dve noci som musela zaplatiť 83,56 eur. Prečo?," spytuje sa mladá žena, ktorá nás požiadala o anonymitu a v tomto článku ju budeme volať Janka. Vysvetlila, že v spomínanej sume je dvakrát poplatok za PCR testy - jeden rýchly po prevoze sanitkou rýchlej zdravotníckej pomoci a druhý na ďalší deň. Bez nich by s bábätkom nemohla zostať v nemocnici. "Pýtam sa či je toto normálne, že matka na to, aby mohla ostať v nemocnici so svojim dieťaťom, musí platiť za testy. Ja si mám platiť test a dvakrát? A po štyroch dňoch ďalší test za 35 eur," vraví nahnevane.

Podľa nej mnoho z rodičov si nemôže takéto výdavky dovoliť. Poslala poriadne štipľavý odkaz ministrovi zdravotníctva Vladimírovi Lengvarskému s narážkou na jeho nedávnu dovolenku v Ománe.

Poslankyňa parlamentu a matka malej dcérky Vladimíra Marcinková si myslí, že štát by mal za každej situácie naplnenie práva dieťaťa na prítomnosť blízkej osoby počas hospitalizácie. Uvedomuje si, že testy nemocnice vyžadujú s ohľadom na najlepší záujem detí, ochranu ich zdravia pred korovírusom. Preto považuje za dôležité, aby pred plánovanými pobytmi v nemocnici, rodičia túto povinnosť napĺňali. Ak však ide o akútnu hospitalizáciu, kde rodič vopred nevie rátať s tým, že test bude potrebovať, má za to, že túto situáciu treba riešiť akútne antigénovým testom a dodatočným PCR otestovaním po hospitalizácii dieťaťa aj s rodičom: "Za každej situácie musíme zabezpečiť naplnenie práva dieťaťa na prítomnosť blízkej osoby počas hospitalizácie, a zároveň chrániť zdravie jeho aj ostatných detských pacientov." Podľa nej testy by v tomto prípade mali byť rodičom účtované nie v komerčných cenách, ale maximálne v cenách nákladov za test: "Podmieňovať základné právo dieťaťa na sprievod v nemocnici akýmkoľvek poplatkom, ktorý prevyšuje vynaložené náklady zariadenia, je na základe existujúcej judikatúry v rozpore so zákonom."

Prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov Mária Lévyová vraví, že opatrenia sa tak často menia, že často ani poskytovatelia zdravotníckej starostlivosti si ich nestihnú osvojiť: "Na druhej strane, ak ide o akútne hospitalizácie, je nárok zo zákona byť s dieťaťom a malo by sa to akceptovať." Mamičke odporúča skontaktovať sa s príslušnou zdravotnou poisťovňou, ktorá má kompetenciu vyjsť svojim poistencom v ústrety aj nad rámec toho, čo je v zákone. "Dlhodobo sme počas pandémie upozorňovali na to, že je potrebné pri zdravotnej indikácii zohľadňovať preplácanie PCR testov," dodala Lévyová.

Nemocnica sa k prípadu ani po dvoch dňoch nevyjadrila.