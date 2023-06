Hlavného "hrdinu" videa, ktoré pobúrilo verejnosť zachytili zamestnanci a pacienti, ktorí boli v piatok na oddelení urgentného príjmu pri odsúdenia hodnom konaní. Plačúci pacient sedí na podlahe a celý sa trasie, vedľa neho je položená barla, v ruke drží objemnejšiu igelitovú tašku. „Napriek tomu, že neďaleko neho je vozík resp. lôžko na prevoz pacientov, zdravotník, ktorý k nemu príde so slovami, že mu pomôže, chytí muža za jednu ruku a ťahá ho po dlhej chodbe smerom k východu. Súčasne s ním vlečie aj barlu, ktorá sa zasekla pod nešťastníkom. Pacient niečo namietal, rovnako, ako osoby, ktoré nakrúcajú video, ale zdravotný brat nič nehovorí, len nešťastníka ťahá ďalej držiac ho za ruku," popísala nám v pondelok video jeho odosielateľka, ktorá zároveň tvrdila, že v nemocničných kuloároch sa šušká kadečo. „Zodpovední chcú udalosť ututlať, aj preto sa od piatka nič neriešilo, ale až v pondelok, keď začalo vyšetrovanie iniciované vedením nemocnice."

Dnes už nariadení praktickej sestry (zdravotného brata) začali konať. Podľa našich informácii Daniel dnes zhruba okolo šiestej nastúpil do rannej služby, prezliekol sa a plnil si povinnosti vyplývajúce pre neho z jeho pracovného zaradenia. „Asi o desiatej si ho zavolali námestníčka a vrchná sestra. Personál predpokladal, že budú riešiť Danielov priestupok. Keď po relatívne krátkom čase sa vrátil ku kolegom povedal im, že mu námestníčka predložila výpoveď s tým, aby ju podpísal. On to však odmietol a vrátil sa späť k svojej práci. Tým to neskončilo. Priebežne si ho nadriadení volali s tým, že na neho naliehali, aby podpísal výpoveď. Dano dokonca hovoril, že spomínali súdnu dohru," tvrdí dobre informovaný zdroj.

Požiadali sme o vyjadrenie k dohre prípadu komunikačné oddelenie UNLP. Na stanovisko stále čakáme.

Tesne potom, čo sa prevalil incident s videom začalo zisťovanie vedenia nemocnice o tom, čo sa v piatok 2. mája stalo na urgentnom príjme. Následne komunikačné vydalo stanovisko. „Zdravotníci sa na urgentných príjmoch neraz stretávajú s rôznymi prípadmi, asociálnym a neprispôsobivým či dokonca agresívnym prístupom rôznych pacientov. V každom prípade je však povinnosťou zdravotníka zvládnuť takúto situáciu profesionálne, primeraným a etickým spôsobom. A pokiaľ si to okolnosti vyžadujú, aj za asistencie ochranky či polície. Uvedený prípad medzi také rozhodne nepatril", informovala hovorkyňa UNLP Monika Krišková.

