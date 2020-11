Farára, učiteľa a zdravotníka Edvina Bergera (43) prizvali na pomoc tí, ktorí zháňali ľudí do odberových tímov.

Hlas z kostola

"Nezaváhal som, ani minútu, beriem to ako pomoc blížnemu. Napokon sa mi ušlo odberové miesto v telocvični ZŠ Požiarnická, kde sme boli dva tímy," hovorí kňaz. Vzdelanie na to má, keďže ukončil Strednú zdravotnícku školu na Kukučínovej v Košiciach. Dnes tam pôsobí ako pedagóg. "Začiatok testovania bol opatrnejší, postupne všetci získali ten patričný fortieľ a všetko sme zvládali s prehľadom. Som rád, že naše odberové miesto zazanamenalo iba štyroch pozitívnych,"hovorí Edvin. So smiechom poznamenal, že len jeho kolega Milan Vereš vedel, že je kňaz, ostatných nechcel s tým zaťažovať. "Napokon ma prezradil môj hlas. Mnohí známi i priatelia ma odhalili hneď, keď som ich inštruoval kvôli odberu. Väčšina bola prekvapená, čo tu robím, ale ďakovali mi za pomoc," rozpráva farár, ktorý bol jediným duchovným v metropole východu, ktorý testoval Košičanov.

Kabrheľová sa neukázala

Odberovému miestu v depe košického dopravného podniku na Hornádskej ulici v Košiciach šéfovala ďalšia známa persona, Erich Diego Muranko, niekdajšia pravá ruka Nory Kabrheľovej Mojsejovej, ktorý je zamestnancom košickej univerzitnej nemocnice. Chceli sme sa ho opýtať či Nora, ktorá žije už niekoľko rokov na podnájme v Sabinove, neprišla do Košíc sa otestovať. "Prepáčte, ale nebudem sa k tomu vyjadrovať. Ak potrebujete testovanie, nech sa páči, príďte," povedal a ukončil rozhovor.

Čitateľ, ktorý nám poslal fotografie z netradičného odberového miesta - autobusu MHD tvrdil, že Muranka oslovila kvôli spolupráci starostka MČ Džungľa, čo on ako zdravotník prijal. "Rozprával to tam. Najprv som ho nespoznal, až keď išiel na prestávku a zložil skafander, vtedy som si uvedomil, že som ho videl zopárkrát s Mojsejovou na Kalvárii a v centre mesta. Vtedy Nora po prepustení z basy ešte bývala na Mlynskej v podnájme," hovorí náš zdroj. O tom, že kamarátstvo týchto dvoch trvá, svedčí, že keď Kabrheľová oslavovala šesťdesiatku blahoželať jej prišiel Diego s obidvomi dcérami Leou i Vanessou. Oslovili sme aj Kabrheľovú, ale na telefonáty nereagovala.

Vyjadrite svoj názor v komentároch pod článkom!