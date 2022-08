Zaspomínal si na neho aj prezident Rudolf Schuster, ktorý mu v roku 2002 udelil najvyššie štátne vyznamenanie – Rad Bieleho dvojkríža 1. stupňa.

"Štruktúry" boli proti

Schuster sa s vysokým cirkevným hodnostárom zoznámil ešte za bývalého režimu, ale komunikovať osobne nemohli tak často ako by chceli, keďže politik bol v tom čase predsedom Krajského národného výboru. "Mali sme sa raz stretnúť na priateľskom obede, ale stranícke štruktúry mi to nedovolili. Podarilo sa to až v septembri 1989 na slávnosti v katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule, keď kardinál Jozef Tomko s dvoma spolusvätiteľmi konsekrovali na spišského diecézneho biskupa Františka Tondru," rozpráva Schuster.

Výrazná osobnosť

"Dovolím si povedať, že rokmi sme si vybudovali veľmi pekný priateľský vzťah. Bol múdry vzdelaný a uvážlivý. Reagoval vždy veľmi pokojne. Vážil každé slovo, ktoré povedal. Na nič sa nikdy nehral. Patril medzi nauznávanejšie osobnosti vo Vatikáne a nielen medzi Slovákmi. On o tom nikdy nehovoril, ale medzi vatikánskymi "úradníkmi" to nebolo žiadnym tajomstvom. Mimoriadne to bolo zreteľné za čias pápeža Jána Pavla II. Ja som sa so Svätým Otcom stretol aj na neoficiálnych osobných návštevách a väčšinou to bolo práve vďaka kardinálovi Tomkovi, ktorý tam bol tiež neraz prítomný," prezradil exprezident doteraz verejnosti len málo známe tajomstvo.

Šíril dobre meno

Neraz sa stretol s otázkou prečo Jeho Eminencii udelil najvyššie štátne vyznamenanie. "Vždy som mal rovnakú odpoveď. Tak ako on zviditeľnil našu krajinu, ako ju reprezentoval a tým aké meno si vybudoval vo svete, to dokázal len málokto. Bol rešpektovanou a uznávanou osobou, jeho mienka mala veľkú váhu," uzavrel Rudolf Schuster, ktorý neskrýval smútok nad odchodom kardinála Tomka.

Zachoval si svoju tvár

S bolesťou v srdci si zaspomínal na svojho krajana aj emeritný košický gréckokatolícky eparchiálny biskup Milan Chautur. "Ja som rodákom zo Sniny, pán kardinál z Udavského, čo sú miesta vzdialene od seba len zhruba 20 kilometrov. Vždy som ho hodnotil ako muža, ktorý si stále zachoval svoju tvár, a to aj v tých najťažších situáciách. Na ňom sa osvedčilo to známe latinské príslovie - Serva ordinem, et ordinem servabit te! Zachovaj poriadok a poriadok zachová teba! V živote si zachoval svoju kňazskú i ľudskú disciplínu, takže mu Boh dožičil aj krásny vek. K jeho úmrtiu môžem len v modlitbe prevolávať - "Vičnaja jemu pamjať ...!"

Vyjadrite svoj názor v komentároch i ankete pod článkom >>>

Anketa Vnímali ste pôsobenie kardinála Jozefa Tomka? áno 100% nie 0% občas 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný