Prezident Rudolf Schuster sa nerád vyjadruje na adresu jednotlivých politikov a už vôbec nie, aby ich zosmiešňoval, ohováral či urážal. Tvrdí, že nemá to význam, keďže v konečnom dôsledku by nahneval skupiny občanov, ktoré tomu-ktorému politickému táboru fandia a podporujú.

Rudolfa Schustera sme požiadali o vyjadrenie k dvom udalostiam, ktoré aktuálne rezonujú na slovenskej politickej scéne: Koniec povereného premiéra Eduarda Hegera a vznik úradníckej vlády.

Predlžovanie agónie by nepomohlo

"Nech poviem čokoľvek vždy sa nájde niekto, komu sa to nebude pozdávať, keďže sme rozdelení do niekoľkých táborov a len konštatovanie tu nepomôže. Najhoršia je perspektíva, že nikto nevie čo teraz bude nasledovať. Obrat vpravo? Vľavo? Nejaký mix? Kto sa opováži v danej situácii prognózovať? Nikto, ani ja nie," povedala bývalá hlava štátu. Následne Schuster pokračoval. "Odchod povereného premiéra Hegera sa dal očakávať, keďže ministri ho opúšťali, jeden po druhom. Kto tvrdí niečo iné, žil odtrhnutý od reality. Jednoducho dozrel jeho čas. Tou pomyselnou kvapkou v pohári bol po odchode troch ministrov aj koniec štvrtého - povereného šéfa diplomacie Rastislava Káčera. Stalo sa to už neudržateľné. Nikto sa nemôže čudovať, že pani prezidentka neakceptovala Hegerom ponúkané možností na riešenie vládnej krízy, to by bolo len predlžovanie agónie a nikomu by to nepomohlo. Aj preto najschodnejším, a v danom momente jediným riešením bolo zostavenie úradníckej vlády," prízvukuje prezident.

Dôležité je odosobnenie Pozitívne je podľa jeho slov, že ide o odborníkov bez politickej príslušnosti, ktorých úlohou je priviesť krajinu po najbližšie voľby a riadiť štát až do vymenovania novej vlády. "Budú to mať náročné, keďže pred nimi je schválenie rozpočtu. Teraz je potrebné, aby sa poslanci odosobnili od svojich strán, nenaháňali si politické body do predčasných volieb, ale rýchlene hasili to, čo ľudí trápi. Zlá sociálna situácia - chudoba, energetická kríza, dopad vojny na Ukrajine, vysoké ceny, nezamestnanosť..." Dôležité bude, či parlament vysloví úradníckej vláde dôveru. "Niektorí lídri sa už v predstihu vyjadrili, že tak neurobia. Môj názor je, že tým sa začnú termíny schvaľovania zákonov posúvať, iných odsúvať až po predčasné voľby, napokon sa môže ľahko stáť, že to ostane na pleciach novej vlády, ktorá vzíde zo septembrových volieb. Naozaj, je veľmi ťažké predpovedať a predvídať čo bude. Poslanci by si však mali uvedomiť, že sváry teraz nikomu nepomôžu. Najnutnejšie je, aby schválili zákony, o ktorých som hovoril," dvíha varovný prst Rudolf Schuster.

Voliči sa pozerajú

Prezident opakovane žiada poslancov, aby sa istý čas správali podľa vlastného občianskeho presvedčenia. „Stranícke tričko nech na istý čas odložia a nehlasujú tak, ako im to palcom naznačuje ich stranícky líder. Nech si konečne uvedomia, že fungovať sa dá aj slušne a tak mnohé vylepšiť a hlavne pomôcť ľuďom,“ hovorí bývalá hlava štátu. „Hoci som skeptický a obávam sa, že práve vidina blížiacich sa volieb bude dôvodom na vyvolávanie ďalších vášni a vyostrovanie vzťahov, kvôli naháňaniu percent. Uvidíme, čo prinesú najbližšie dni. Voliči to určite budú sledovať a zúčtovanie príde 30. septembra,“ zdôrazňuje.

