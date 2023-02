Dlhé desaťročia tam nikto nič podobné nevidel! Obyvatelia dedín v okolí Vranova nad Topľou a motoristi jazdiaci cestami vedúcimi okolo iba nechápavo krútili hlavou.

Divný tvor, v našej zemepisnej šírke, tam olizoval dopravné značky a smerové stĺpiky popri štátnej ceste, vchádzal ľuďom do záhrad, dával sa kŕmiť. Statný los vôbec nebol plachý a neprekážalo mu ani to, keď sa pri ňom zastavili okoloidúci a snímali ho. "Autá pri ňom zastavovali, bol pre nás hotovou atrakciou. Vôbec sa nebál. Vystúpil som z auta, išiel som blízko k nemu, neprekážalo mu to," vraví Tomáš Kristev, ktorý nám ako dôkaz predložil video.

"Ja som ho zbadal, keď som išiel cestou z Domaše. Prefrčal som okolo neho. Keď som povedal známym, že som videl lasa, nik mi neveril, smiali sa a radili mi, aby som pil menej alkoholu," smeje sa ďalší očitý svedok Robert.

Krásne lesné zviera žijúce v chladných severských oblastiach prekvapilo aj zoológov a ochranárov. Dokonca aj tých z Tatranského národného parku. V minulosti totiž zaznamenali pobytového znaky losa ako jeho stopy a trus, no fotopasca ho zachytili iba nedávno. Informácie z histórie vravia, že los v slovenských lesoch žil do konca 17. storočia. V období hladu bol vyhubený takmer v celej Európe.

Los od Vranova nakoniec skončil v záhrade jedného z rodinných domov vo Vechci. Vošiel v smere od polí, cez neuzatvorenú bráničku. Keď sa to dozvedeli ochranári, požiadali ich, aby mu nedovolili odísť. "Ihneď sa stal miláčikom našej 9-ročnej dcéry Peťky. Dala mu meno Niko. Bol u nás tri dni. Celá dedina si ho chodila obzerať, nosili mu jedlo. No najviac mu chutili jablká z nášho stromu a mladé výhonky a púčiky jablone," vravia Peter a Ľudka.

Po troch dňoch losa zoológovia uspali a takmer tristokilové zviera niekoľko chlapov naložilo do auta a previezli do Sniny, kde sa o neho postarajú v kontaktnej zoo. "Najprv bol ospalý po narkóze, ale dnes už mal aj hlasové prejavy, keď som išiel k nemu. Začal už žrať, čo je podstatné," vraví zverolekár Vladimír Juško. Dodáva však, že na divé zviera je tento lososí samček veľmi kontaktný. Pripadá mu, že musel žiť medzi ľuďmi a je na nich naučený. Pustili k nemu aj kone, vôbec nereagoval. Po opadnutí snehu, keď už nebude hroziť, že ho zožerú vlci, ho plánujú vypustiť do voľnej prírody Národného parku Poloniny s monitorovacím obojkom. "Dúfajme, že sa nestane to, že sa naspäť vráti k obydliam. Je predpoklad, že môže stretnúť svojho druha. To by bolo ideálne," dodal V. Juško.