Košičania a vlastne celý východ teraz netrpezlivo čakajú, kedy sa na Hlavnej ulici v Košiciach uskutoční paráda spojená s prezentovaním trofeje jednotlivými hráčmi Tampa Bay Lightning, najlepšieho tímu sezóny, v ktorom hrá aj Košičan Erik Černák (24).

Agent mlčí

Čo fanúšikov znepokojuje je ticho okolo slávnosti. Kontaktovali sme preto českú spoločnosť SPORT INVEST hockey, ktorá Černáka zastupuje. Ich odpoveď bola strohá. „Momentálne máme informáciu, že pohár je stále v USA a do Európy ešte len pricestuje." O tom, kedy by sa tak malo stať, nepadlo ani slovo.

Radnica nie je o nič múdrejšia

Predpokladali sme, že viac svetla by mohli vniesť do danej záležitosti košickí radní, keďže každý, kto chce zaujať verejné priestranstvo, musi požiadať mesto o súhlas. „Zatiaľ nás so žiadosťou tohto typu, prípadne o povolenie vstupu pre autá na Hlavnú ulicu alebo do iných lokalít v centre mesta nikto nekontaktoval," znie stanovisko komunikačného oddelenia magistrátu.

Paráda v tieni rodinného škandálu

Zlé jazyky tvrdia, že trofej napokon ani nemusí skončiť v Košiciach, ale napríklad v Bratislave. Dôvodom by mohol byť škandál, ktorý sa spája s otcom hokejistu Petrom. Toho pre nesplácanie dlhov naháňajú veritelia a práve oni nedávno spozorneli, pretože sa prevalila informácia, že niekdajšiu vilu Mojsejovcov na Pereši kúpila rodina úspešného hokejistu. Zvláštne pritom je, že na list vlastníctva otca nezapísali. Prečo asi?

Príde Erik bez auta?

Meno Černáka st. sa začalo spomínať v nepríliš lichotivých súvislostiach už v roku 2019, keď jeho synovi Erikovi niekto podpálil luxusný Mercedes G 500. Auto bolo zaparkované na Zimnej ulici v Košiciach, kde rodina býva. Škodu vyčíslili na 133 -tisíc eur. Po metropole východu sa vtedy šuškalo, že nešlo o náhodu, ale úmysel či dokonca pomstu nahnevaných veriteľov. Dôvodom mali byť dlhy hokejistovho otca. Ten si napožičiaval peniaze, ale s ich splácaním sa neponáhľal, dokonca mal pri osobnej konfrontácii pohľadávky poprieť.

Čítajte na ďalšej strane, čo povedal o rodine agent hokejistu, a kto priviezol do Košíc prvýkrát Stanley Cup ►►►►►