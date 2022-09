Smrť britskej kráľovnej Alžbety II. zarmútila nielen Britov, ale aj obyvateľov zemí, ktoré významná panovníčka navštívila. Zaradili sa k ním aj Slováci, ktorí mali to šťastie, že v roku 2008 sa stretli s kráľovským párom, ktorý zavítal k nám prvý a jediný raz v histórii samostatného Slovenska. Táto česť sa dostala aj primátorovi mesta Vysoké Tatry Jánovi Mokošovi.

Alžbetu II. a jej manžela princa Philipa, vojvodu z Edinburghu, pozval vtedy na oficiálnu návštevu Slovenskej republiky prezident Ivan Gašparovič. Vzácnych hostí zaujalo historické centrum Bratislavy, ktoré si krátko prezreli, potom zavítali pod hrad Devín. Program prvého dňa návštevy ukončil vtedy štátny banket v Redute, usporiadaný na počesť kráľovského páru.

Špeciálne menu

Chody, ktoré pri danej príležitosti podávali, boli naozaj hodné mimoriadnych hostí: kuracia taštička plnená husacou pečeňou s omáčkou z tokajského vína s lokšou, rolovaný, zľahka zaúdený losos s créme fraîche a listovým šalátom, plátky z hovädzej sviečkovice s dubáčikmi, maslovo-bylinkovou zeleninou a mladými zemiačikmi s petržlenovou vňaťkou, dvojfarebný čokoládový mousse s gaštanovo-smotanovou zmrzlinou, anjelskými vlasmi a malinovým coulis. Ako nápoj mal kráľovský pár na výber značkové slovenské vína, brandy a na prípitok hruškovicu.

Alžbeta II. bola na Slovensku v roku 2008. Zdroj: archív

Úžasná osobnosť

Druhý deň Alžbeta II. a princ Philip zavítali do Vysokých Tatier. Kde sa stretli s predstaviteľmi mesta. Bol medzi nimi aj primátor Ján Mokoš, ktorý si presne pamätá na stretnutie so vzácnymi hosťami. "Už potom, keď som sa dozvedel smutnú správu o náhlom skone kráľovnej, som si spomenul na rok, keď spolu s princom Philipom navštívili naše mesto. Hoci kráľovná pôsobila veľmi krehko, bola to neskutočne silná osobnosť. Priateľská k ľuďom, s ktorými sa stretla, vnímavá, nebrala návštevu len ako istú povinnosť, ale zaujímala sa o dianie okolo seba. Aj bez veľkých slov budila rešpekt a úctu ľudí," nešetrí Mokoš chválou na adresu Alžbety II.

Vtipný výrok

Spomenie, ako všetci absolvovali prechádzku po Starom Smokovci, následne sa vyviezli pozemnou lanovkou na Hrebienok. "Ja som sa zdržiaval po boku kráľovnej, prezident Gašparovič zasa princa Philipa. Bolo pomerne hmlisté počasie, čo mrzelo všetkých, ale najviac zástupcov médií, keďže chceli mať pekné zábery so Slávkovským štítom a ďalšími končiarmi v pozadí. Zrazu sa predsa len počasie umúdrilo a na moment sa hmla zdvihla. Novinári poprosili kráľovnú ešte o možnosť spraviť jeden záber. S úsmevom sa obrátila na manžela a volala ho, aby prišiel k nám. Ten s humorom sebe vlastným jej povedal, že sa fotografoval pred desiatimi minútami a odvtedy sa vôbec nezmenil... Napriek tomu počúvol a zapózovali pred objektívmi fotografov a kameramanov," spomenie primátor veselú pikošku.

Obdiv nosičov

"Aj v spojitosti s kráľovnou mi utkvela v pamäti jedna historka. Na Hrebienku čakali na hostí lesníci a lyžiari v dobovom oblečení, vysokohorskí nosiči, horskí záchranári, vodcovia i športovci. Kráľovná zostala pri pohľade na nosičov ako prikovaná. Obdivovala krošne, pýtala sa na ich prácu a napriek nabitému programu tento trochu natiahla, keďže zotrvala so zástupcami nosičov v dlhšom rozhovore. Princ Philipe sa k nej neskôr pridal a opýtal sa chlapov, či náklad, ktorý akurát majú v krošni, je reálny alebo len nejaká atrapa..." poznamenal Mokoš s úsmevom.

Slávnostné buly v zápase medzi HK Aquacity ŠKP Poprad a Guildorf Flames Ice Hockey Club. Zdroj: TASR

Slávnostné buly

Návštevu Slovenska ukončil kráľovský pár na hokejovom zápase medzi HK Aquacity ŠKP Poprad a Guildorf Flames Ice Hockey Club. Úvodné buly vhodila kráľovná Alžbeta II. v spolupráci s Ivanom Gašparovičom. "Odvčera popoludnia, keď svet obletela smutná správa o smrti britskej panovníčky, som si na tieto momenty spomenul už mnohokrát a musím povedať, že mnohé z toho, čo mi povedala kráľovná, ale aj to, ako sá správala a vystupovala som si osvojil a aplikoval do svojho primátorovania," uzavrel spomínanie primátor Ján Mokoš.

