Pellegriniovci mali v uplynulých dňoch akciu v Košiciach. Do metropoly východu zamierili preto okrem straníckych špičiek aj členovia z rôznych kútov kraja. Fotografie a videá z udalosti zaplavili neskôr sociálne siete. Pozorný Trebišovčan upozornil redakciu Plus JEDEN DEŇ na kontroverzného člena Hlasu....

Hups! Tak toto strane Hlas-SD Petra Pellegriniho nevyšlo. Do októbrových komunálnych volieb plánuje postaviť človeka, ktorého verejnosť vníma ako človeka s násilníckym a agresívnym správaním.

FARMOU sa to začalo...

Reč je o Jindřichovi Sosnovi, účastníkovi televíznej reality šou Farma z roku 2013. Trebišovčan sa vtedy vyfarbil, keď po troch týždňoch letel z hry, pre svoju neznášanlivú povahu. Sosna spolu s ďalším účastníkom šou fyzicky napadli sexi farmárku Janu Hrmovú. Trestom pre oboch bol vzájomný súboj. Sosna prehral, a hoci nerád musel si zbaliť svoje štyri slivky a odísť domov.

...a DÔCHODCOM pokračovalo



Trebišovčan sa však, zrejme, trestom na Farme nepoučil a v roku 2017 už ako zástupca náčelníka mestskej polície spolu s kolegom, mestským policajtom Erikom mali na krku obžalobu za to, že v priestoroch oddelenia napadli psičkára Igora, ktorého tam predviedli preto, že nemal psa na vôdzke. Senior tvrdil, že ho počas vyšetrovania priestupku v objekte mestskej polície napadli. „Poškodeného najprv jeden a potom aj druhý udreli päsťou do tváre, čím mu spôsobili poranenia, ktoré si vyžiadali šesťdňovú práceneschopnosť. Psičkár po troch ranách do tváre utrpel zlomeninu nosa, pomliaždeniny okolia očí, krku a temena hlavy. Po opakovanom páde na zem malo dôjsť k roztrhnutiu stehov po absolvovanej operácii v oblasti konečníka,“ informoval vtedajší hovorca Krajskej prokuratúry Milan Filičko.

Svedectvo spoza dverí!

Okresný súd v Trebišove však napokon obidvoch obžalovaných zbavil obvinenia, rovnako znel aj verdikt odvolacieho košického krajského súdu, ktorý vychádzal zo svedectiev svedkov v prípravnom konaní, medzi ktorými boli kolegovia Jindřicha a Erika. Tí mali „cez otvorené dvere počuť celý priebeh riešenia priestupku a potvrdili výpovede obžalovaných, že psičkárovi nijako neublížili. To on bol agresívny a nadával im...“