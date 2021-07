Pozrite, kam sa chystajú osobnosti počas dovolenky: Výber destinácií a aktivity vás prekvapia! ×

Dovolenka a prázdniny, dve slová, ktoré si väčšina z nás spája so sladkým ničnerobením. Čas, keď dáme zbohom skorému vstávaniu a večer potiahneme až do hlbokej noci... Chvíle, keď robíme len to, čo chceme, nie čo musíme. Aj známe osobnosti vyrážajú v týchto dňoch do svojich obľúbených destinácií, s hlavou plnou myšlienok o oddychu a relaxe. Možno sa inšpirujete niektorými z ich plánov.