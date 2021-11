Budúcej matke lekári najprv povedali, že čaká trojčatá. Už táto informácia ju mimoriadne prekvapila.

Počet nebol konečný

"Zhruba o tri týždne, mi však gynekológ povedal, že vidí tam ešte štvrté. Bol to veľký šok, ale zvládli sme to,“ hovorí mama čerstvých štvorčiat. Tvrdí, že mesiace tehotenstva mala krásne. „Som vďačná, že hoci hrozili komplikácie, všetkým sme sa vyhli. V nemocnici som ležala len pár dní, takže som si tehotenstvo aj celkom užila.“ Oporou Veroniky je jej manžel. „Otecko je úžasný, bol to on, kto ma najviac upokojoval, že to spolu zvládneme. Bábätkám sa darí a pekne priberajú, keď budú v poriadku a budú mať nad dve kilá, môžu ísť domov.“

Monitory dychu i torta

Veronika si pochvaľuje, že k deťom má neobmedzený prístup. "Prebaľujeme a kŕmime ich spolu so sestričkou. Bábätká môžem zobrať na ruky, aj klokánkovať,“ hovorí spokojná mamka.

Pri starostlivosti o matku, následnom ojedinelom pôrode a pri opatere o novorodencov spojili svoje sily dve košické nemocnice - univerzitná a detská. Veľkú radosť z predčasne narodených štvorčiat mali tým pádom obidve nemocnice. „Oproti štandardnému pôrodu je to veľký rozdiel, takže sme radi, že pôrod cisárskym rezom dopadol dobre a že následná starostlivosť o bábätká v DFN je špičková,“ uviedol generálny riaditeľ UNLP Ján Slávik, ktorý spolu s riaditeľkou DFN Košice Jaroslavou Feketeovou odovzdal mamičke plienkovú tortu a zapožičal im pre štvorčatá na rok monitory dychu.

Predčasniatka nie sú výnimkou

Na Slovensku sa narodí približne 9% predčasniatiek z 55-tisíc porodených detí. Mnohé opúšťajú nemocnice po dlhých týždňoch, či mesiacoch. Niektoré si žiaľ nesú do života aj vážne dôsledky svojho skorého príchodu. Skúsenosti aj s extrémne malými a nezrelými novorodencami v kritickom stave má Peter Krcho, primár Neonatologického oddelenia UNLP , ktorý sa o zdravie novorodencov stará už 32 rokov: „Bol som súčasťou tímu, ktorému sa podarilo zachrániť dieťa s pôrodnou hmotnosťou 480 gramov.“

Predčasne narodené dieťa prichádza na svet pred ukončeným 36. týždňom tehotenstva, za dolnú hranicu životaschopnosti plodu sa považuje 24. týždeň alebo váha 500g.

Posledný štvorlístok novorodencov zaznamenali v Košiciach v septembri 2005. Na svet prišli mame - prvorodičke traja chlapci a jedno dievča.