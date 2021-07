Pozrite, aké bábiky vyrába ľudová umelkyňa Rózsa: Dovolili by ste deťom, aby sa s nimi hrali?

Nádherný svet bábik! Chcete sa vrátiť do liet, keď hračky boli centrom vášho vesmíru? Stačí, ak navštívite Maďarsko, konkrétne obec Bánhorváti, ktorého jednou z dominánt je prekrásny barokový kaštieľ Platthy, kde ľudová umelkyňa Rózsa Guba Marozsyné inštalovala výstavu svojich bábik. Tie sú oblečené do krojov a šiat z rôznych regiónov Maďarska, ale aj zo sveta. Zároveň sú niektoré predstavené pri prácach a činnostiach, ktoré sa v minulosti vykonávali. Autorka sa pre obrovský záujem verejnosti rozhodla predlžiť termín výstavy do konca augusta. Nech sa páči, vstúpte a kochajte sa tou nádherou!