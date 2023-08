Talentovaná a nadaná študentka policajnej akadémie Michaela absolvovala od prveho marcového dňa, kedy ju pedagóg postrelil už osem náročných operácií. V pondelok k ním pribudla ďalšia, Plus JEDEN DEŇ to potvrdil jej otec Igor.

Igor Hozák pripomenul, že dcéra trpela ukrutnými bolesťami, ktoré v ostatnom čase už boli nad jej sily. "Predtým zaťala zuby a napríklad cvičila alebo rehabilitovala. Neskôr to už jednoducho nešlo. Bolesť bola veľmi intenzívna a nič na ňu nezaberalo," rozpráva otec.

Unikátna operácia

Po porade s lekármi, pôvodne uvažovali o operácii v Prahe. Neskôr však prišla ponuka z nitrianskej nemocnice. Rozbehli preto rokovania s ich odborníkmi, kde ako na jedinom pracovisku u nás robia tento typ operácie - voperovanie špeciálneho systému, ktorý pochádza z Bostonu.

"Miška bude hospitalizovaná ešte minimálne dva týždne. Potom bude potrebné cez počítač nastaviť systém, ktorý tvoria dve elektródy voperované v mieche a baterka, ktorá sa dobíja cez bluetooth-u. Bude si to môcť všetko sama nastavovať a korigovať," vysvetľuje podstatu operácie. "Zjednodušene povedané budú vznikať vďaka systému vibrácie, ktoré rušia bolesť, ktorá dcéru v ostatnom čase neuveriteľne trápila. A to až tak, že musela prerušiť liečenie v kúpeľoch Kováčová," prizvukuje Igor.

"Primár hovoril, že je to beh na dlhé trate, ale určite to dcére pomôže. Prvý deň po operácii plakala, boli to bolesti po chirurgickom zákroku, ale v utorok to bolo už lepšie a túto noc celú prespala, čo doteraz bolo nemožné," povedal s radostnejším tónom. Poznamenal, že keď sa pooperačné rany zhoja a všetko bude fungovať ako má, Michaela sa vráti späť do kúpeľov, aby dočerpala zvyšok liečby a rehabilitácie.

Opýtali sme sa v rámci rozhovoru aj na výsostne aktuálnu tému, čo hovorí otec na závery inšpekcie, ktorá vykonala kontrolu na policajnej akadémii a vyhodnotila úraz Michaely ako pracovný. "Tešíme sa, ale dôležité bude, aby to už bolo oficiálne na papieri. Nám záleží na tom, aby o dcéru bolo postarané, keby sa mne alebo manželke niečo stalo a nebudeme už tu. Úraz sa jej stal na pôde školy, nie vlastným pričinením. My z jej peňazí nechceme ani jediný cent. Všetko pôjde na jej liečenie, prípadne operácie, ktoré by viedli k zlepšeniu jej zdravotného stavu a skvalitneniu života," poznamenal Igor Hozák. Dodal, že najradšej by bol, keby vôbec ich rodina nemusela riešiť takéto záležitostí a Miška by bola zdravá. "Bohužiaľ, nie je to tak," povzdychol si otec.

