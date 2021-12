Majiteľ, poslanec György Gyimesi (41), nemá rád nič vyčačkané a prezdobené.

Sen o veľkom dome

O tom, že je to tak, sme sa presvedčili hneď po vstupe do priestranného domu. Kto očakával, s ohľadom na dedinské prostredie, že nájde vnútri prvky typické pre vidiek, mýlil sa. Dom je moderný, priestranný, svetlý, s veľkorysým priestorom. „Narodil som sa a vyrastal v bytovke v Kráľovskom Chlmci, už vtedy som vedel, že keď raz budem riešiť vlastné bývanie, určite to bude priestranný dom. Keď som sa v roku 2012 oženil, hľadali sme s manželkou pozemok vo Veľkých Kapušanoch, kde som bol vtedy prednostom, ale nič vhodné tam nemali. Po rodinnej línii sme sa dostali do Čičaroviec, kde som za 7-tisíc eur kúpil polhektárový pozemok,“ rozpráva Gyimesi.

Makal aj pán domáci

Netají, že okrem zháňania materiálu a zabezpečenia majstrov prispel aj on svojou prácou. „Nie som nejako extra manuálne zručný, ale hrubú prácu zvládam a práve tam som sa realizoval. Jedno som vedel hneď na začiatku stavby, že určite nechcem nič poschodové. Napokon sme naše plány pretavili do tohto bungalova, kam sme sa presťahovali v lete 2015. Vtedy ešte nebolo všetko dokončené a zariadené tak ako teraz. Do dnešnej podoby dom dospel postupne," spomína poslanec.

Zvládne aj babské práce

V bugalove má Gyimesi veľkú obývačku spojenú s jedálenským kútom a kuchyňou, odkiaľ sa plynule prechádza do pracovne, dvoch detských izieb, dvoch kúpeľní a technickej miestnosti, kde má práčovňu a žehliareň. Ak si niekto myslí, že posledne spomenutý priestor nevyužíva, nie je to tak. „Naučil som sa zvládať aj tieto pre mužov nie príliš lákavé práce a musím povedať, že ma to celkom baví,“ smeje sa domáci pán.

Zaťažený na sviečky

S ohľadom na to, že nemá rád prepchaté priestory, pri zariaďovaní interiéru dbal na minimalizmus, detaily a čisté línie. „Prevláda tu strohý nábytok z prírodných materiálov, podlahy a časti obkladov na stenách sú z dreva a kameňa. Čo sa týka farebnosti, mám rád zemité farby, pôsobia teplo a zútulnia priestor. Som zaťažený na sviečky. Rád pri ich svetle oddychujem a relaxujem."